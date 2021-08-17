В Киеве женщина запрыгнула на эвакуатор, увозящий ее машину (видео)

Хозяйка неправильно припаркованного авто предлагала сотруднику инспекции "заплатить штраф" на месте.

В Киеве произошел очередной инцидент с участием водителя автомобиля и сотрудника столичной Инспекции по парковке.

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На перекрестке улицы Владимирской и Рыльского переулка женщина припарковала свой автомобиль Toyota RAV4 в неположенном месте.

Заметивший это сотрудник инспекции по парковке вызвал эвакуатор. Когда автомобиль был уже погружен на специальную машину, женщина-водитель вылезла на ее платформу и категоричным тоном попросила вернуть ее транспортное средство на место.

При этом она предлагала заплатить штраф за неправильную парковку на месте, мотивируя свою просьбу тем, что ей якобы необходимо срочно ехать забирать ребенка.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Київ оперативний", видно, что женщина эмоционально спорит с сотрудником парковки, доказывая свою правоту. Чем закончился инцидент, на момент написания новости было неизвестно.

[ + – ] Инцидент с эвакуатором в Киеве

Отметим, в понедельник, 16 августа замглавы КГГА Константин Усов заявил, что Инспекция по парковке "парализована" в связи с подозрениями со стороны силовиков в адрес ее руководства.

О необходимости возобновления работы киевской Инспекции по парковке заявил в своем видеообращении к киевлянам мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее в Киеве эвакуатор эвакуировал эвакуатор с эвакуированным авто.

Также в столице эвакуатор погрузил на платформу авто KIA Sportage, в салоне которого находился ребенок.

А в Одесской области мужчина под видом эвакуации угнал автомобиль Daewoo Lanos.