Може перебувати в Одесі. У Миколаєві зникла 17-річна дівчина (фото)

Тетяна Кудринецька пішла з дому ввечері, 26 вересня і досі не повернулася.

Миколаївські правоохоронці розшукують 17-річну мешканку села Гамове Миколаївського району Тетяну Кудринецьку, яка ввечері, 26 вересня пішла з дому, і наразі її місцеперебування невідоме. Про це повідомляє у Facebook пресслужба регіональної поліції.

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Повідомляються прикмети дівчини: її зріст — 160 см, худорлявої статури, у Тетяни світлі очі і довге, темне волосся.

З особливих прикмет — родима пляма червоного кольору на лівій щоці.

[ + – ] Тетяна Кудринецька

На момент зникнення була одягнена в сіру кофту з капюшоном і чорні штани. За наявною інформацією, може перебувати в Одесі.

Правоохоронці звертаються з проханням до всіх небайдужих громадян, які мають інформацію про місцеперебування дівчини, повідомити про це за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, у липні в Києві зникла 29-річна Олена Кулешова, яка вирушила на вечірку в клуб "Куба Кемп" і досі додому не повернулася.

У серпні на Закарпатті зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю. На щастя, наступного ранку їх знайшли.

Фокус писав про те, що в українському Facebook запущена система оповіщення про зниклих дітей AMBER Alert, в оповіщеннях якої буде інформація про те, за яких обставин зникла дитина, її особливі прикмети, фотографія тощо.