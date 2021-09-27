Может находиться в Одессе. В Николаеве пропала 17-летняя девушка (фото)

Татьяна Кудринецкая ушла из дома вечером, 26 сентября и до сих пор не вернулась.

Николаевские правоохранители разыскивают 17-летнюю жительницу села Гамово Николаевского района Татьяну Кудринецкую, которая вечером, 26 сентября ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба региональной полиции.

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Сообщаются приметы девушки: ее рост – 160 см, худощавого телосложения, у Татьяны светлые глаза и длинные, темные волосы.

Из особых примет – родимое пятно красного цвета на левой щеке.

[ + – ] Татьяна Кудринецкая

На момент исчезновения была одета в серую кофту с капюшоном и черные брюки. По имеющейся информации, может находиться в Одессе.

Правоохранители обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам, имеющим информацию о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02 или на спецлинию 102.

Напомним, в июле в Киеве пропала 29-летняя Елена Кулешова, которая отправилась на вечеринку в клуб "Куба Кемп" и до сих пор домой не вернулась.

В августе на Закарпатье пропали четверо детей, которые ушли в лес собирать чернику. К счастью, на следующее утро их нашли.

Фокус писал о том, что в украинском Facebook запущена система оповещения о пропавших детях AMBER Alert, в оповещениях которой будет информация о том, при каких обстоятельствах пропал ребенок, его особые приметы, фотография и т.п.