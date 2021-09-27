Канал "Прямий" привітав Порошенка фейковими новинами про вступ України в ЄС і НАТО (відео)

Журналісти використовували записи трансляцій новин західних телеканалів і ЗМІ.

Телеканал "Прямий", яким офіційно володіє Петро Порошенко, привітав п'ятого президента зі "вступом" України в ЄС і НАТО. Відеоролик з'явився на офіційному Youtube-каналі "Прямого".

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Як відеоряд журналісти "Прямого" використовували трансляції новин провідних західних телеканалів і ЗМІ, на які наклали фейкове повідомлення про вступ України у ЄС і НАТО, звільнення окупованих російськими військами територій.

Свій відеоролик журналісти завершили титрами з привітаннями на адресу Петра Порошенка.

"Україна увійшла в ЄС. Україна стала повноправним членом НАТО. Зафіксовано рекордне зростання ВВП України. Під дипломатичним тиском Росія пішла з Донбасу та повернула Крим Україні. З днем народження, Петро Олексійович. Головні перемоги попереду", — сказано у вітальному ролику.

[ + – ] Ролик із привітаннями Петру Порошенку

Телеканал "Прямий" мовить із 24 серпня 2017 року. У лютому 2021 року офіційним власником телеканалу "Прямий" став п'ятий президент України Петро Порошенко. За словами політика, він вирішив викупити телеканал після того, як з'явилася інформація про можливе введення санкцій проти його колишнього власника Володимира Макеєнка.

Раніше Фокус публікував рейтинг 100 найбагатших людей України 2021. П'ятий президент України Петро Порошенко зайняв у рейтингу 7 місце зі статком в $1,53 млрд.

Також Фокус розповідав, що Марина Порошенко з дітьми підготували сюрприз до дня народження політика. Діти Петра Порошенка зіграли на музичних інструментах ліричну композицію з фільму "Ромео і Джульєтта", а Марина запросила політика на білий танець у ресторані.