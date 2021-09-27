Канал "Прямой" поздравил Порошенко фейковыми новостями о вхождении Украины в ЕС и НАТО (видео)

Журналисты использовали записи трансляций новостей западных телеканалов и СМИ.

Телеканал "Прямой", которым официально владеет Петр Порошенко, поздравил пятого президента с "вступлением" Украины в ЕС и НАТО. Видеоролик появился на официальном Youtube-канале "Прямого",

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В качестве видеоряда журналисты "Прямого" использовали трансляции новостей ведущих западных телеканалов и СМИ, на которые наложили фейковые сообщения о вступлении Украины в ЕС и НАТО, освобождении оккупированных российскими войсками территорий.

Свой видеоролик журналисты завершили титрами с поздравлениями в адрес Петра Порошенко.

"Украина вошла в ЕС. Украина стала полноправным членом НАТО. Зафиксирован рекордный рост ВВП Украины. Под дипломатическим давлением Россия ушла с Донбасса и вернула Крым Украине. С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди", — сказано в поздравительном ролике.

[ + – ] Ролик с поздравлениями Петру Порошенко

Телеканал "Прямой" вещает с 24 августа 2017 года. В феврале 2021 года официальным собственником телеканала "Прямий" стал пятый президент Украины Петр Порошенко. По словам политика, он решил выкупить телеканал после того, как появилась информация о возможном введении санкций против его бывшего владельца Владимира Макеенко.

Ранее Фокус публиковал рейтинг 100 самых богатых людей Украины 2021. Пятый президент Украины Петр Порошенко занял в рейтинге 7 место с состоянием в $1,53 млрд.

Также Фокус рассказывал, что Марина Порошенко с детьми подготовили сюрприз ко дню рождения политика. Дети Петра Порошенко сыграли на музыкальных инструментах лирическую композицию из фильма "Ромео и Джульетта", а Марина пригласила политика на белый танец в ресторане.