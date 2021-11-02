У "Дії" можна завантажити COVID-сертифікати для дітей: відеоінструкція

Оформити дитячий COVID-сертифікат батьки зможуть, якщо дитині віком від 12 років. Зробити це можна в останній версії програми.

У програмі "Дiя" можна буде згенерувати COVID-сертифікат для дітей віком від 12 років. Для цього вони мають отримати щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Один із батьків має додати до "Дії" свідоцтво про народження дитини.

Щоб завантажити дитячий COVID-сертифікат, потрібно оновити програму до останньої версії. Для гаджетів на iOS — це версія 3.0.18, а Android — 3.0.14.

Отримати дитячий COVID-сертифікат можна так:

· авторизуватися у додатку "Дiя";

· додати свідоцтво про народження дитини;

· у меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати".

Сертифікати для дітей з'являться у додатку разом із документами дорослого. Підлітки з 14 років можуть самостійно авторизуватись у "Дії" за допомогою чіпа NFC на ID-карті або біометричному паспорті, додали в МОЗ України.

COVID-сертифікати в "Дії" станом на 2 листопада завантажили понад 5 млн українців, повідомили в міністерстві. З них понад 1 млн зробили це за останній тиждень.

У Мінцифри напередодні повідомили про спрощення процесу отримання COVID-сертифікатів у "Дії". Українцям достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

Фокус раніше писав про те, що "Дія" запускає електронні ПЛР-сертифікати для тих, хто здав ПЛР-тест у медичних лабораторіях ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб і Дніпролаб.

Нагадаємо, що COVID-сертифікат у "Дії" можна згенерувати за наявності ID-паспорта або закордонного біометричного паспорта.

Фокус також перелічував помилки програми, з якими можуть зіткнутися користувачі під час завантаження сертифіката вакцинації.