В "Дії" можно загрузить COVID-сертификаты для детей: видеоинструкция

Оформить детский COVID-сертификат родители смогут, если ребенку от 12 лет. Сделать это можно в последней версии приложения.

В приложении "Дiя" можно будет сгенерировать COVID-сертификат для детей от 12 лет. Для этого они должны получить как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Один из родителей должен добавить в "Дію" свидетельство о рождении ребенка.

Чтобы загрузить детский COVID-сертификат, нужно обновить приложение до последней версии. Для гаджетов на iOS – это версия 3.0.18, а на Android – 3.0.14.

Получить детский COVID-сертификат можно следующим образом:

· авторизоваться в приложении "Дiя";

· добавить свидетельство о рождении ребенка;

· в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".

Сертификаты для детей появятся в приложении вместе с документами взрослого. Подростки с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте, добавили в Минздраве Украины.

COVID-сертификаты в "Дії" по состоянию на 2 ноября загрузили более 5 млн украинцев, сообщили в министерстве. Из них более 1 млн сделали это за последнюю неделю.

В Минцифре накануне сообщили об упрощении процесса получения COVID-сертификатов в "Дії". Украинцам достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Фокус ранее писал о том, что "Дія" запускает электронные ПЦР-сертификаты для тех, кто сдал ПЦР-тест в медицинских лабораториях ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб и ДнІпролаб.

Напомним, что COVID-сертификат в "Дії" можно сгенерировать при наличии ID-паспорта или заграничного биометрического паспорта.

Фокус также перечислял ошибки приложения, с которыми могут столкнуться пользователи при загрузке сертификата вакцинации.