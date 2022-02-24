У Києві на Васильківській помітили залишки безпілотника чи крилатої ракети, — Геращенко

"Привіт від Путіна" в житловому кварталі Києва.

У столиці на вулиці Васильківській приблизно о 07:00 виявили залишки безпілотника чи крилатої ракети. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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"Київ Васильківська вулиця, 20 хвилин тому. Чи то безпілотника залишки, чи то крилатої ракети. У будь-якому разі привіт від Путіна", — написав Геращенко.

Як повідомлялося, Росія розпочала військову операцію проти України, в українських містах чути вибухи.

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