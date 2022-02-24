В Киеве на Васильковской обнаружили остатки беспилотника или крылатой ракеты, — Геращенко

"Привет от Путина" в жилом квартале Киева

В столице на улице Васильковской около 7:00 обнаружили остатки беспилотника или крылатой ракеты. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Киев Васильковская улица, 20 минут назад. То ли беспилотника остатки, то ли крылатой ракеты. В любом случае привет от Путина", — написал Геращенко.

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