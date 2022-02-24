"У мене не буде паніки та сліз, я буду з чоловіком і з вами", — Олена Зеленська
Дружина глави держави Олена Зеленська підтримала народ теплими словами.
Перша леді України Олена Зеленська звернулася до народу в зв'язку з вторгненням агресора. Вона заявила, що перебуватиме зі своїм чоловіком і сім'єю, і зберігатиме спокій. Про це вона написала у Facebook.
"Дорогі мої люди! Українці! Я сьогодні дивлюся на всіх вас. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в інтернеті. Бачу ваші повідомлення та відео. І знаєте що? Ви неймовірні!" — написала Зеленська.
Вона зазначила, що пишається проживанням в одній країні з такими людьми, які не схожі на примітивний натовп, — ми всі армія.
"І сьогодні у мене не буде паніки і сліз. Я буду спокійною і впевненою. На мене дивляться діти. Я буду поряд із ними. І поряд із моїм чоловіком. І разом із вами. Люблю вас! Люблю Україну!" — підсумувала перша леді.
24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. У ЗСУ просять не фотографувати військову техніку української сторони, щоб не допомагати розвідці агресора.
Президент Володимир Зеленський заявив про створення антипутінської коаліції зі світовими лідерами. Коаліція створюється спільно з лідерами Франції та Туреччини, а також із Головою Єврокомісії.