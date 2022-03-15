Аваков заспівав пісню "Путін — х**ло" у прямому ефірі (відео)

Композицію, яку вигадали футбольні вболівальники з Харкова, в ефірі також підспівували ведучі телеканалу "Україна 24".

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у прямому ефірі заспівав пісню харківських ультрас, яку вони присвятили президентові РФ Володимиру Путіну. Курйозний момент відбувся в ефірі телеканалу "Україна 24".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Арсен Аваков нагадав, що пісня "Путін — х**ло, ла-ла-ла" була придумана представниками ультрас Харкова, проте через нецензурні слова її не можна заспівати в прямому ефірі.

Ведучий телеканалу зауважив, що трансляція ведеться в Youtube, де аудиторія "любить подібні речі".

"Давайте заспіваємо разом. Путін — х**ло, ла-ла-ла-ла", — заспівав Арсен Аваков в ефірі, де йому також підспівували ведучі "Україна 24".

Ексголова МВС також зазначив, що Україна ніколи не пробачить Росії обстріли та вбивства мирних жителів, які продовжуються у Харкові та Маріуполі.

[ + – ] Аваков заспівав у прямому ефірі пісню "Путін — х***о"

Нагадаємо, 13 березня британський інтернет Daily Mail випустив статтю, яка була присвячена Володимиру Путіну. Журналісти у своєму матеріалі стверджували, що президент РФ страждає від "стероїдної люті", спричиненої лікуванням онкологічного захворювання.

Раніше повідомлялося, що російський репер Моргенштерн, якому заборонили в'їзд до України, випустив антивоєнну пісню під назвою "12". У своїй композиції реп-виконавець використав слова українського телеведучого Дмитра Гордона та одеситки, якій довелося переховуватися в бомбосховищі через обстріл військ РФ.