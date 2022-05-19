Президент ФК "Рух" Григорій Козловський отримав "Знак пошани" за допомогу ЗСУ

За благодійну діяльність і допомогу Україні Григорій Козловський отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових.

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Почесного президента футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою "Знак пошани" за вагомий внесок і допомогу Збройним силам України. Це найвища нагорода для цивільних, передає "Пряма мова Львова".

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Від імені міністра оборони нагрудний "Знак пошани" вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

"Це нагорода та подяка за плідну працю на благо Збройних сил України та на благо нашої держави Україна", – наголосив він.

Таким чином Григорія Козловського відзначили за допомогу в розвитку Збройних сил України та плідну співпрацю з Міністерством оборони України в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Загалом за благодійну діяльність і допомогу Україні почесний президент футбольного клубу "Рух" отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки.

"Про такі речі у такий час потрібно говорити, тому що насамперед ми повинні своїм прикладом показувати своїм дітям, як потрібно любити країну, як її потрібно будувати та що варто робити для країни у такий важкий час. Це в першу чергу приклад для моїх рідних дітей", – зазначив Григорій Козловський.

Він також наголосив, що в нинішні непрості часи просто необхідно виявляти активність у громадському житті та допомагати боронити Україну.

"Звісно, це таке заохочення для інших бізнесменів, щоб вони були активними та в такий важкий час залишалися разом із народом України. В Україні та з народом України", – акцентував Григорій Козловський.

Нагадаємо, що минулого тижня він вирішив скласти повноваження депутата Львівської обласної ради. Своє рішення аргументував просто та коротко: у час повномасштабної війни в країні є нагальніші справи, аніж політика. Зокрема, потрібно дбати про тих, за кого несеш безпосередню відповідальність.

Нещодавно Григорій Козловський також прокоментував перемогу українського гурту Kalush Orchestra на музичному конкурсі "Євробачення-2022" та висловив обурення рішеннями українського журі.