У "Дії" можна оформити статус безробітного: умови та коротка інструкція (відео)
Оформлення статусу доступне в пункті меню "Послуги" та категорії "Допомога з безробіття". Грошову допомогу з безробіття виплатять на картку "Є.Підтримка".
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У додатку та на порталі "Дія" доступне оформлення статусу безробітного. Про це повідомив у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Послуга доступна тим, хто втратив роботу під час повномасштабної війни України з Росією та проживає на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові дії.
Федоров додав, що на подачу заявки й оформлення виплати в "Дії" піде кілька хвилин. Грошова допомога з безробіття надійде на картку "Є.Підтримка".
"Держава продовжує робити все можливе, щоб допомогти кожному українцю. Команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн", — сказав він.
Отримати статус безробітного в "Дії" — інструкція
Щоб отримати статус безробітного в програмі "Дія", потрібно відкрити пункт "Послуги" та вибрати категорію "Допомога з безробіття". Далі відкриється пункт "Отримати статус безробітного".
Для подання заявки слід зазначити такі дані:
- центр зайнятості, у якому реєструєтесь;
- паспортні дані, якщо паспортів немає в "Дії";
- дані картки "Є.Підтримка";
- контактні дані.
Виходячи з даних реєстру Податкової служби та Пенсійного фонду України, "Дія" визначить поточне робоче місце людини та запросить підтвердження втрати можливості працювати.
Після введення всіх параметрів заявка надходить на обробку працівникам центру зайнятості. "Дія" повідомить користувача про надання статусу безробітного.
Нагадаємо, що в травні 2022 року в Telegram-каналі Фокусу проходило опитування про ситуацію з доходами українців під час війни, у ньому брали участь понад 1100 підписників. З'ясувалося, що в 50-60% їхні доходи скоротилися порівняно з довоєнним становищем.
Кабінет Міністрів України у квітні цього року виділяв із резервного фонду держбюджету майже 1,3 млрд гривень на виплату допомоги з безробіття.
Фокус уже писав, що українським бізнесменам виплатять компенсацію в розмірі 6500 грн за працевлаштування під час війни українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.