У "Дії" можна оформити статус безробітного: умови та коротка інструкція (відео)

Оформлення статусу доступне в пункті меню "Послуги" та категорії "Допомога з безробіття". Грошову допомогу з безробіття виплатять на картку "Є.Підтримка".

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У додатку та на порталі "Дія" доступне оформлення статусу безробітного. Про це повідомив у Telegram Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Послуга доступна тим, хто втратив роботу під час повномасштабної війни України з Росією та проживає на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові дії.

Федоров додав, що на подачу заявки й оформлення виплати в "Дії" піде кілька хвилин. Грошова допомога з безробіття надійде на картку "Є.Підтримка".

"Держава продовжує робити все можливе, щоб допомогти кожному українцю. Команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн", — сказав він.

Отримати статус безробітного в "Дії" — інструкція

Щоб отримати статус безробітного в програмі "Дія", потрібно відкрити пункт "Послуги" та вибрати категорію "Допомога з безробіття". Далі відкриється пункт "Отримати статус безробітного".

[ + – ] На подачу заявки в "Дії" піде кілька хвилин

Для подання заявки слід зазначити такі дані:

центр зайнятості, у якому реєструєтесь;

паспортні дані, якщо паспортів немає в "Дії";

дані картки "Є.Підтримка";

контактні дані.

Виходячи з даних реєстру Податкової служби та Пенсійного фонду України, "Дія" визначить поточне робоче місце людини та запросить підтвердження втрати можливості працювати.

[ + – ] "Дія" повідомить про надання статусу безробітного

Після введення всіх параметрів заявка надходить на обробку працівникам центру зайнятості. "Дія" повідомить користувача про надання статусу безробітного.

Нагадаємо, що в травні 2022 року в Telegram-каналі Фокусу проходило опитування про ситуацію з доходами українців під час війни, у ньому брали участь понад 1100 підписників. З'ясувалося, що в 50-60% їхні доходи скоротилися порівняно з довоєнним становищем.

Кабінет Міністрів України у квітні цього року виділяв із резервного фонду держбюджету майже 1,3 млрд гривень на виплату допомоги з безробіття.

Фокус уже писав, що українським бізнесменам виплатять компенсацію в розмірі 6500 грн за працевлаштування під час війни українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.