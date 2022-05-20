В "Дії" можно оформить статус безработного: условия и краткая инструкция (видео)

Оформление статуса доступно в пункте меню "Услуги" и категории "Помощь по безработице". Денежное пособие по безработице выплатят на карту "Є.Підтримка".

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В приложении и на портале "Дія" доступно оформление статуса безработного. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Услуга доступна тем, кто потерял работу во время полномасштабной войны Украины с Россией и проживает на временно оккупированных территориях, или где ведутся активные боевые действия.

Федоров добавил, что на подачу заявки и оформление выплаты в "Дії" уйдет несколько минут. Денежная помощь по безработице поступит на карту "Є.Підтримка".

"Государство продолжает делать все возможное, чтобы помочь каждому украинцу. Команда Минцифры работает над тем, чтобы самые важные социальные услуги можно біло получить просто и удобно онлайн", – заключил он.

Получить статус безработного в "Дії" — инструкция

Чтобы получить статус безработного в приложении "Дія", нужно открыть пункт "Услуги" и выбрать категорию "Помощь по безработице". Далее откроется пункт "получить статус безработного".

[ + – ] На подачу заявки в "Дії" уйдет несколько минут

Для подачи заявки нужно указать такие данные:

центр занятости, в котором регистрируетесь;

паспортные данные, если паспортов нет в "Дії";

данные карты "Є.Підтримка";

контактные данные.

Исходя из данных реестра Налоговой службы и Пенсионного фонда Украины "Дія" определит текущее рабочее место человека и запросит подтверждение потери возможности работать.

[ + – ] "Дія" сообщит о присвоении статуса безработного

После ввода всех параметров заявку поступает на обработку работникам центра занятости. "Дія" сообщит пользователю о присвоении статуса безработного.

Напомним, что в мае 2022 года в Telegram-канале Фокуса проходил опрос о ситуации с доходами украинцев во время войны, в нем участвовали более 1100 подписчиков. Выяснилось, что примерно у 50-60% из них доходы сократились по сравнению с довоенным положением.

Кабинет Министров Украины в апреле этого года выделял из резервного фонда госбюджета почти 1,3 млрд гривен на выплату пособий по безработице.

Фокус уже писал, что украинским бизнесменам выплатят компенсацию в размере 6500 грн за трудоустройство во время войны украинцев, имеющих статус внутренне перемещенных лиц.