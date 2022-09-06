Вибух на виставці зброї у Чернігові: двох військових відправили під варту

Один із військових дозволив дитині натиснути на курок протитанкового гранатомета. Йому загрожує 2 місяці арешту, хоча стаття передбачає покарання до 10 років ув'язнення.

Двох військових, яких правоохоронці вважали причетними до поранення дітей після вибуху на виставці зброї у Чернігові, взяли під варту. Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань (ДБР).

Деснянський районний суд Чернігова обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з правом внесення застави, зазначили в ДБР.

Військовому, який дозволив дитині натиснути курок реактивного протитанкового гранатомета, і його командиру призначили 416 тисяч гривень застави кожному, заявили правоохоронці.

Підозру військовослужбовцям оголосили за статтею про порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до тілесних ушкоджень кількох людей. Стаття передбачає покарання до 10 років ув'язнення.

Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові – скільки людей постраждало

Вдень 3 вересня пролунав вибух на виставці боєприпасів у Чернігові. Детонував ручний протитанковий гранатомет, на курок якого натиснув 10-річний хлопчик.

[ + – ] Момент вибуху гранати потрапив на відео

Дитину разом із мамою та 12-річним братом після вибуху відвезли до травмпункту.

Загалом внаслідок вибуху постраждали 15 осіб — 8 дітей та 7 дорослих. Станом на 4 вересня у лікарнях залишалися 4 особи.

Нагадаємо, що Деснянський районний суд Чернігова на початку серпня ухвалив вирок російському окупанту Михайлу Куликову. Він стріляв із танка по житловій багатоповерхівці, за це він сяде на 10 років.

ЗСУ збили під Черніговом російського пілота Су-25 Равіля Гаттарова, сім'я загарбника отримала його тіло лише через 4 місяці.