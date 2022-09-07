Дві фірми та BMW X6: майно колаборанта Олексія Ковальова передали АРМА

Вартість активів колишнього "слуги народу" оцінили у понад 3 мільйони гривень. Нардепа застрелили у його приватному будинку в Херсонській області, постраждала і його співмешканка.

Майно українського нардепа-колаборанта Олексія Ковальова вартістю понад 3 млн гривень передали в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГП).

Йдеться про частки корпоративних прав двох підприємств і легковий автомобіль BMW X6. За даними слідства, з 12 березня цього року політик постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Він публічно висловлював підтримку дій та рішень представників псевдовлади РФ щодо інтеграції тимчасово окупованих територій області в Росію", — заявили прокурори.

Ковальов обійняв посаду "заступника глави уряду" Херсонської області, зауважили в ОГП.

[ + – ] Ковальов обіймав в окупаційній адміністрації Херсонської області посаду заступника голови із сільського господарства

Про арешт корпоративних прав юридичних осіб, які опосередковано належать Ковальову, повідомили у Державному бюро розслідувань. Правоохоронці ще ведуть розслідування щодо нардепа.

Слідчі ДБР не можуть офіційно підтвердити факт загибелі Олексія Ковальова, йдеться в повідомленні.

Судді вже заарештували та передали АРМА майно та корпоративні права "4 каналу", який належав Ковальову, та приблизно 15 млн гривень, які були на банківських рахунках зрадника.

Нагадаємо, що про вбивство Олексія Ковальова стало відомо 29 серпня, його тіло з вогнепальним пораненням у голову знайшли в приватному будинку. Невідомі проникли в будинок колаборанта, вистрілили в нього з помпової рушниці та напали на його співмешканку.

Слідчий комітет Росії підтвердив інформацію про смерть колишнього "слуги народу" Олексія Ковальова внаслідок вогнепального поранення.

Про ліквідацію Ковальова у місті Гола Пристань повідомляли 22 червня. Тоді нібито підірвали автомобіль депутата. Джерела ЗМІ в правоохоронних органах і Херсонській ОВА сказали, що Ковальов живий.

ДБР відкрило проти Ковальова провадження за статтею про держзраду і пособництво державі-агресору.