Две фирмы и BMW X6: имущество коллаборанта Алексея Ковалева передали АРМА

Стоимость активов бывшего "слуги народа" оценили в более 3 миллиона гривен. Нардепа застрелили в его частном доме в Херсонской области, пострадала и его сожительница.

Имущество украинского нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева стоимостью более 3 млн гривен передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины (ОГП).

Речь идет о долях корпоративных правах двух предприятий и легковом автомобиле BMW X6. По данным следствия, с 12 марта этого года политик постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области.

"Он публично выражал поддержку действий и решений представителей псевдовласти РФ по интеграции временно оккупированных территорий области в Россию", – заявили прокуроры.

Ковалев занял должность "заместителя главы правительства" Херсонской области, заметили в ОГП.

[ + – ] Ковалев занимал в оккупационной администрации Херсонской области должность замглавы по сельскому хозяйству

Об аресте корпоративных прав юридических лиц, косвенно принадлежащих Ковалеву сообщили в Государственном бюро расследований. Правоохранители еще ведут расследование в отношении нардепа.

Следователи ГБР не могут официально подтвердить фактс гибели Алексея Ковалева, говорится в сообщении.

Судьи уже арестовали и передали АРМА имущество и корпоративные права "4 канала", который принадлежал Ковалеву, и около 15 млн гривен, которые были на банковских счетах предателя.

Напомним, что об убийстве Алексея Ковалева стало известно 29 августа, его тело с огнестрельным ранением в голову нашли в частном доме. Неизвестные проникли в дом коллаборанта, выстрелили в него из помпового ружья и напали на его сожительницу.

Следственный комитет России подтвердил информацию о смерти бывшего "слуги народа" Алексея Ковалева в результате огнестрельного ранения.

О ликвидации Ковалева в городе Голая Пристань сообщали 22 июня. Тогда якобы взорвали автомобиль депутата. Источники СМИ в правоохранительных органах и Херсонской ОВА сказали, что Ковалев жив.

ГБР открыло против Ковалева производство по статье о госизмене и пособничестве государству-агрессору.