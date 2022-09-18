Звільнення Ізюма: мер анонсував відновлення електрики та газопостачання

У місті, за словами Валерія Марченка, проводяться ремонтні роботи, а першими скористатися плитами зможуть мешканці приватного сектору.

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В Ізюмі, звільненому Збройними силами України в ході контрнаступу на Харківському напрямку, електропостачання буде відновлено протягом двох тижнів. Цю інформацію підтвердив міський голова населеного пункту Валерій Марченко.

За його словами, електропостачання у звільненому Ізюмі з'явиться максимум за два тижні.

Валерій Марченко підкреслив, що на сьогодні найскладніша ситуація з постачанням блакитного палива. Наразі фахівці ведуть роботи з відновлення газопостачання, проте першими скористатися плитами зможуть мешканці приватного сектору.

"Ведуться роботи з газофікації міста, тому що газу в місті немає. З багатоповерхівками щодо газофікації проблема, тому що всі системи там перебиті, тому протягом короткого часу їх відновити буде неможливо", — попередив мер звільненого Ізюма.

Марченко також додав, що після деокупації населеного пункту головним завданням залишається відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Окрім цього, проводяться роботи щодо відновлення мобільного зв'язку.

Варто нагадати, що після деокупації частини Харківської області в Ізюмі знайшли масові поховання. Журналісти в лісосмузі нарахували сотні безіменних могил і братську могилу, в якій поховано понад 15 українських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що після деокупації Ізюма на території Донецької області можуть відновити газопостачання. Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив, що після контрнаступу активно проводяться ремонтні роботи на газопроводі, через який здійснювалося постачання блакитного палива до районів Донеччини.

Водночас голова Мінреінтеграції Ірина Верещук наполегливо не рекомендує вимушеним переселенцям повертатися до Ізюма та Балаклії після деокупації частини Харківської області. За словами міністерки, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти, і в містах відсутні комунікації.

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