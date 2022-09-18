Освобождение Изюма: мэр анонсировал восстановление электричества и газоснабжения

В городе, по словам Валерия Марченко, проводятся ремонтные работы, а первыми воспользоваться плитами смогут жители частного сектора.

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В Изюме, который был освобожден Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления на Харьковском направлении, электроснабжение будет восстановлено в течение двух недель. Эту информацию подтвердил мэр населенного пункта Валерий Марченко.

По его словам, электроснабжение в освобожденном Изюме появится максимум через две недели.

Валерий Марченко подчеркнул, чтона сегодняшний день наиболее сложная ситуация с поставками голубого топлива. В данный момент специалисты ведут работы по возобновлению газоснабжения, однако первыми воспользоваться плитами смогут жители частного сектора.

"Ведутся работы по газофикации города, потому что газа в городе нет. С многоэтажками по газофикации проблема, потому что все системы там перебиты, поэтому в течение короткого времени их восстановить будет невозможно", — предупредил мэр освобожденного Изюма.

Марченко также добавил, что после деоккупации населенного пункта главной задачей остается восстановление разрушенной россиянами инфраструктуры. Кроме этого, проводятся работы по возобновлению мобильной связи.

Стоит напомнить, что после деоккупации части Харьковской области в Изюме нашли массовые захоронения. Журналисты в лесополосе насчитали сотни безымянных могил и братскую могилу, в которой похоронены более 15 украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что после деоккупации Изюма на территории Донецкой области могут восстановить газоснабжение. Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил, что после контрнаступления активно проводятся ремонтные работы на газопроводе, через который осуществлялись поставки голубого топлива в районы Донетчины.

Вместе с этим, глава Минреинтеграции Ирина Верещук настоятельно не рекомендует вынужденным переселенцам возвращаться в Изюм и Балаклею после деоккупации части Харьковской области. По словам министра, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты и в городах отсутствуют коммуникации.

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