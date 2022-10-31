У Києві заробили 27 бюветів: де можна набрати воду (мапа)

Роботу налагодили завдяки запуску генераторів, спеціалісти намагаються швидше запустити водопровідні станції. Карта з адресами бюветів у столиці оновлюється щогодини.

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У Києві відновили електропостачання для 27 бюветів, доступні для киян. Про це повідомила у Telegram Київська міська держадміністрація.

Роботу бюветів налагодили за допомогою генераторів, ще частина – на стадії підключення. Столична влада привела список локацій, де можна набрати воду:

вулиця Мілютенка, 7;

бульвар Вигурівський, 6;

вулиця Миколи Закревського, 5-7;

вулиця Князя Романа Мстиславича (колишня Генерала Жмаченка, 12 (парк "Перемога");

вулиця Івана Микитенка, 9 (парк "Аврора");

вулиця Райдужно, 17-21;

вулиця Полярна, 8А;

вулиця Дніпроводська, 9/2;

вулиця Кирилівська, 99;

вулиця Межова, 25;

перетин бульвару Жюля Верна (колишня Ромена Роллана) та вулиці Тулузи;

вулиця Якуба Коласа, 25;

проспект Леся Курбаса, 6;

вулиця Мальовнича, 2;

вулиця Героїв Севастополя, 9-11;

вулиця Олега Ольжича, 10А;

вулиця Зоологічна, 12/15;

вулиця Наумова, 27;

перетин вулиць Андріївської та Братської;

проспект Маршала Рокосовського, 2;

вулиця Прирічна, 19;

вулиця Богатирська, 2-А;

проспект Івасюка (колишня Героїв Сталінграда), 9-А;

вулиця Йорданська, 11;

вулиця Героїв Дніпра, 27;

вулиця Драйзера, 32;

вулиця Сержа Лифаря, 9/61.

На стадії підключення до генераторів бювети на вулицях Вернадського, 85; Наумова, 27; Мостицькій (біля Покровської церкви) та Вітряні Гори, 2. Неробочі бювети виділені червоним кольором.

[ + – ] Карта з працюючими бюветами на 31 жовтня

Карта з адресами бюветів, що працюють, оновлюється щогодини на сайті "Київводфонду".

Ситуація з водою в Києві після ракетного обстрілу ЗС РФ

Мер столиці Віталій Кличко раніше говорив, що через пошкодження енергооб'єкта біля Києва 80% споживачів столиці залишилися без води, а 350 тисяч квартир Києва без електрики.

До 17:00, за даними градоначальника, світла не було 270 тисяч квартир, а 40% споживачів столиці сиділи без води.

"Відновили водопостачання лівого берега міста. Продовжуються роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці. Світло повернули мешканцям Троєщини та частково — Подолу. Підключення об'єктів "Київводоканалу" до електроенергії завершується, що дозволить відновити водопостачання", — зазначив він.

Фахівці намагаються якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій, продовжив він.

Енергетики, за словами мера, планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно до 21-22:00. Після повернення електроенергії все одно будуть відключення світла, оскільки ситуація складна, сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше київські новини повідомляли, що ЦНАПи скасовують можливість запису на конкретну годину прийому.

Раніше Фокус писав, що російська армія вранці 31 жовтня завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних областях України. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього було випущено 50 ракет Х-101/Х-555 бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160.