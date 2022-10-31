В Киеве заработали 27 бюветов: где можно набрать воду (карта)
Работу наладили благодаря запуску генераторов, специалисты пытаются быстрее запустить водопроводные станции. Карта с адресами работающих бюветов в столице обновляется каждый час.
В Киеве возобновили электроснабжение для 27 бюветов, они доступны для киевлян. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская госадминистрация.
Работу бюветов наладили с помощью генераторов, еще часть — на стадии подключения. Столичные власти привели список локаций, где можно набрать воду:
- улица Милютенко, 7;
- бульвар Выгуровский, 6;
- улица Николая Закревского, 5-7;
- улица Князя Романа Мстиславича (бывшая Генерала Жмаченко, 12 (парк "Победа");
- улица Ивана Микитенко, 9 (парк "Аврора");
- улица Радужно, 17-21;
- улица Полярная, 8А;
- улица Днепроводская, 9/2;
- улица Кирилловская, 99;
- улица Межевая, 25;
- пересечение бульвара Жюля Верна (бывшая Ромена Роллана) и улицы Тулузы;
- улица Якуба Коласа, 25;
- проспект Леся Курбаса, 6;
- улица Живописная, 2;
- улица Героев Севастополя, 9-11;
- улица Олега Ольжича, 10А;
- улица Зоологическая, 12/15;
- улица Наумова, 27;
- пересечение улиц Андреевской и Братской;
- проспект Маршала Рокоссовского, 2;
- улица Приречная, 19;
- улица Богатырская, 2-А;
- проспект Ивасюка (бывшая Героев Сталинграда), 9-А;
- улица Иорданская, 11;
- улица Героев Днепра, 27;
- улица Драйзера, 32;
- улица Сержа Лифаря, 9/61.
На стадии подключения к генераторам бюветы на улицах Вернадского, 85; Наумова, 27; Мостицкой (возле Покровской церкви) и Ветряные Горы, 2. Неработающие бюветы выделены красным цветом.
Карта с адресами работающих бюветов обновляется каждый час на сайте "Киевводфонда".
Ситуация с водой в Киеве после ракетных обстрелов ВС РФ
Мэр столицы Виталий Кличко ранее говорил, что из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остались без воды, а 350 тысяч квартир Киева — без электричества.
К 17:00, по данным градоначальника, света не было в 270 тысяч квартир, а 40% потребителей столицы сидели без воды.
"Восстановили водоснабжение левого берега города. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы. Свет вернули жителям Троещины и частично – Подолу. Подключение объектов "Киевводоканала" к электроэнергии завершается, что позволит возобновить водоснабжение", — отметил он.
Специалисты пытаются как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций, продолжил он.
Энергетики, по словам мэра, планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно к 21-22:00. После возврата электроэнергии все равно будут отключения света, так как ситуация сложная, заключил Кличко.
Напомним, что российская армия утром 31 октября нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 50 ракет Х-101/Х-555 бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.