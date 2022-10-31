В Киеве заработали 27 бюветов: где можно набрать воду (карта)

Работу наладили благодаря запуску генераторов, специалисты пытаются быстрее запустить водопроводные станции. Карта с адресами работающих бюветов в столице обновляется каждый час.

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В Киеве возобновили электроснабжение для 27 бюветов, они доступны для киевлян. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская госадминистрация.

Работу бюветов наладили с помощью генераторов, еще часть — на стадии подключения. Столичные власти привели список локаций, где можно набрать воду:

улица Милютенко, 7;

бульвар Выгуровский, 6;

улица Николая Закревского, 5-7;

улица Князя Романа Мстиславича (бывшая Генерала Жмаченко, 12 (парк "Победа");

улица Ивана Микитенко, 9 (парк "Аврора");

улица Радужно, 17-21;

улица Полярная, 8А;

улица Днепроводская, 9/2;

улица Кирилловская, 99;

улица Межевая, 25;

пересечение бульвара Жюля Верна (бывшая Ромена Роллана) и улицы Тулузы;

улица Якуба Коласа, 25;

проспект Леся Курбаса, 6;

улица Живописная, 2;

улица Героев Севастополя, 9-11;

улица Олега Ольжича, 10А;

улица Зоологическая, 12/15;

улица Наумова, 27;

пересечение улиц Андреевской и Братской;

проспект Маршала Рокоссовского, 2;

улица Приречная, 19;

улица Богатырская, 2-А;

проспект Ивасюка (бывшая Героев Сталинграда), 9-А;

улица Иорданская, 11;

улица Героев Днепра, 27;

улица Драйзера, 32;

улица Сержа Лифаря, 9/61.

На стадии подключения к генераторам бюветы на улицах Вернадского, 85; Наумова, 27; Мостицкой (возле Покровской церкви) и Ветряные Горы, 2. Неработающие бюветы выделены красным цветом.

[ + – ] Карта с работающими бюветами на 31 октября

Карта с адресами работающих бюветов обновляется каждый час на сайте "Киевводфонда".

Ситуация с водой в Киеве после ракетных обстрелов ВС РФ

Мэр столицы Виталий Кличко ранее говорил, что из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остались без воды, а 350 тысяч квартир Киева — без электричества.

К 17:00, по данным градоначальника, света не было в 270 тысяч квартир, а 40% потребителей столицы сидели без воды.

"Восстановили водоснабжение левого берега города. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы. Свет вернули жителям Троещины и частично – Подолу. Подключение объектов "Киевводоканала" к электроэнергии завершается, что позволит возобновить водоснабжение", — отметил он.

Специалисты пытаются как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций, продолжил он.

Энергетики, по словам мэра, планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно к 21-22:00. После возврата электроэнергии все равно будут отключения света, так как ситуация сложная, заключил Кличко.

Напомним, что российская армия утром 31 октября нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 50 ракет Х-101/Х-555 бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.