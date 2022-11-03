"Зменшити навантаження": у трьох областях України вводять обмеження електропостачання, — Укренерго

У НЕК заявили, що такі обмеження дозволять швидше відремонтувати пошкоджені об'єкти.

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В Укренерго заявили, що для підтримки стабільності роботи енергосистеми надав обласним операторам обсяги обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Про це йдеться в Telegram компанії.

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", — сказано в повідомленні.

За словами пресслужби НЕК, це дозволяє співробітникам енергетичної сфери у прискорених темпах відновлювати пошкоджені об'єкти, балансувати систему та забезпечувати харчування споживачів.

Зазначимо, що голова Криворізької ОДА Олександр Вілкул у себе в Telegram повідомив, що російські окупанти знову атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. За його словами, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла і води. Втрати уточнюються", — написав Вілкул.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ хочуть вкрасти сонячні батареї в окупованих районах України. Проросійські колаборанти готуються до нового акту мародерства — "ревізії" об'єктів сонячної генерації електроенергії. Власникам ставлять ультиматум — повернутись і жити в окупації, або залишитися без обладнання.

Також нагадаємо, що в Україні майже сім тисяч людей вважаються зниклими безвісти. За словами заступника міністра оборони, точну кількість загиблих та зниклих українців зараз назвати неможливо.

Ще повідомлялося, що ДТЕК розпочав екстрене відключення електроенергії в Київській області. У регіоні значно зросло споживання електрики. У зв'язку із цим "Укренерго" розпорядилося провести екстрені відключення.