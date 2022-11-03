"Уменьшить нагрузку": в трех областях Украины вводят ограничения электроснабжения, — Укрэнерго

В НЭК заявили, что такие ограничения дадут возможность быстрее отремонтировать поврежденные объекты.

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В Укрэнерго заявили, что для поддержки стабильности работы энергосистемы предоставил областным операторам объемы ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Об этом сказано в Telegram компании.

"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", — сказано в сообщении.

По словам пресс-службы НЭК, это позволяет сотрудникам энергетической сферы в ускоренных темпах восстанавливать поврежденные объекты, балансировать систему и обеспечивать питанием потребителей.

Отметим, что глава Криворожской ОВА Александр Вилкул у себя в Telegram сообщил, что российские оккупанты снова атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. По его словам, был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

"Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Утраты уточняются", — написал Вилкул.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ хотят украсть солнечные батареи в оккупированных районах Украины. Пророссийские коллаборанты готовятся к новому акту мародерства — "ревизии" объектов солнечной генерации электроэнергии. Владельцам ставят ультиматум — вернуться и жить в оккупации, или остаться без оборудования.

Также напомним, что в Украине почти семь тысяч человек считаются пропавшими без вести. По словам замминистра обороны, точное число погибших и пропавших украинцев сейчас назвать невозможно.

Еще сообщалось, что ДТЭК начал экстренное отключение электроэнергии в Киевской области. В регионе значительно выросло потребление электричества. В связи с этим "Укрэнерго" распорядилось провести экстренные отключения.