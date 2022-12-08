Нова очільниця медичної галузі Буковини Наталія Свестун: реформу треба проводити терміново

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МОЗ заявило, що з 2023 року держава не буде дофінансовувати неплатоспроможні лікарні, ми вирішили поцікавитися, як проблему планують вирішувати на місцях адже часу майже не залишилося. Для цього ми звернулися до Чернівецької обласної військової адміністрації, там якраз призначили нову керівницю на медичну галузь.

Отже, говоримо про медичний сектор на Буковині. Нещодавно департамент охорони здоров'я Чернівецької ОВА очолила Наталія Володимирівна Свестун.

Пані Наталія, перейдемо до конкретних питань. Ви розпочинаєте свою роботу в надскладний час і маєте надважливі і масштабні питання. Одне з найбільших сьогодні це лікарні, які не можуть самі себе забезпечити, що Ви плануєте з ними робити?

Нам необхідно якнайшвидше реформувати галузь і вибудовувати фінансово спроможну мережу закладів охорони здоров’я, які будуть надавати якісну доступну медичну допомогу

Як власне це повинно відбуватися? Ви як людина, що розбирається, можете пояснити сам процес?

Ну, по перше, держава не має дофінансовувати неефективні лікарні, а це насправді не поодинокі випадки, і одна з головних проблем медзакладів, які роками тягнуть додаткові кошти з державного бюджету. Наразі 12 лікарень в Чернівецькій області залишаються фінансово неспроможними й не можуть власним коштом забезпечувати медикам заробітну плату. Зараз ці установи отримують додаткові кошти за пакетом дофінансування від Національної служби здоров’я України.

Що зробило керівництво закладів для покращення фінансової ситуації? Було зручно роками розпорошувати державні кошти, а не ухвалювати управлінські рішення, об'єднуватися з більш потужними закладами та розвивати кількість послуг у лікарні.

У 2023 році держава робитиме акцент на оборону тому про дофінансування неспроможних лікарень не може бути й мови. Отже кожна лікарня має працювати над тим, аби бути ефективною, а не тягарем для бюджету. При цьому ми маємо покращити якість і доступність медицини. В проведенні будь-якої реформи головне не нашкодити, не вихлюпнути дитя разом з водою… Я завжди за індивідуальний підхід, бо за кожним рішенням люди і ті хто лікує, і ті хто отримує допомогу. Медичні працівники мають якісно лікувати і отримувати за це гідну зарплатню, пацієнти – отримувати якісне лікування, бути впевнені, що їм нададуть допомогу, в разі потреби. А для цього треба якнайшвидше провести реформу, бо зараз і лікарі опинилися як в старому анекдоті "ніхто на переході кормити не обіцяв" і пацієнти часто не можуть отримати допомогу в повному об’ємі. Медичні працівники в нас молодці, вони гідно витримали стрес-тест через пандемію ковіду. Працювали 24/7, рятували життя. Зараз теж опікуються великою кількістю пацієнтів – поранені військові, внутрішньо переміщені особи. І справляються. Ми зобов’язані попіклуватися про їхній добробут, забезпечити їх, спростити їхнє життя, щоб вони розвивалися професійно, а не думали, як їм вижити.

Тому ми працюємо з кожною фінансово неуспішною лікарнею області окремо. Разом шукаємо шляхи виходу із ситуації. Не кожен лікар може бути кваліфікованим управлінцем, професійним менеджером, отже ми маємо допомогти тим, хто не справляється. За даними МОЗ лікарні мають вийти на показники, коли фонд оплати праці становитиме 70–80 % загального бюджету медичного закладу. У такому випадку заклад залишатиметься спроможним та матиме кошти на покриття ліків, харчування та розвиток. Отже ми робимо всі можливі кроки, аби вже найближчим часом медзаклади вийшли на самозабезпечення. Ситуація не проста але коли в країні війна обирати не доводиться. Дякую за співпрацю Національній службі здоров'я України, Міністерству охорони здоров'я України. Це наша спільна робота Чернівецької ОВА з керівниками закладів, мерами та головами ОТГ, керівництвом обласної ради та депутатським корпусом. Доклавши всі разом максимум зусиль ми зможемо показати найкращий результат.

Які ще завдання Ви ставите перед собою на цій посаді?

Вони є, їх декілька. Наприклад, ми маємо розвивати транплантологію, збільшувати кількість трансплантацій. Для мене розвиток системи охорони здоров’я — це можливість отримання інноваційних методів лікування без виїзду на за кордон, це якраз про трансплантологію, адже це зазвичай дорогі операції. Зараз пацієнтам роблять трансплантацію безпосередньо в Чернівцях це відбувається професійно і повністю безкоштовно. Завданням є нарощування кількості проведених трансплантацій, адже за кожною операцією – врятоване життя. Вартість медичних послуг з трансплантації сплачена державою закладам охорони здоров'я у 2022 році в повному обсязі.

Крім того, українці наразі мають доступ до пошуку донора і отримання трансплантата через реєстр потенційних донорів, що в рази збільшує шанси на можливість проведення даного виду лікування.

Окрім цього, в найближчій перспективі є декілька ключових пріоритетів: доступність медичної допомоги, модернізація та покращення якості медичної допомоги. По кожному із блоків є ряд підблоків, які корегуються з урахуванням викликів воєнного часу. Ми вже розпочали цю роботу.

Можна трохи ще зупинитись на самих підпунктах?

До прикладу, покращення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням допоможе закладам охорони здоров’я більш якісно та ефективно надавати медичну допомогу й мешканцям області і внутрішньо переміщеним особам, і постраждалим від бойових дій. Ми вже отримуємо від МОЗ необхідне устаткування і є домовленості про наступні кроки не лише від міністерства, а й про гуманітарну та благодійну допомогу.

Значна увага буде приділятися забезпеченню надання якісної реабілітації в тому числі психологічної нашим військовим. Вони нас захищають, а ми маємо повернути їх до мирного життя.

Зауважу, що ми також активно готуємося на випадок загострення енергетичної кризи, яку нам намагається створити ворог. Всі наші стаціонарні заклади мають генератори для безперебійної роботи, надання допомоги, проведення оперативних втручань, народження немовлят. Ми вже відпрацювали маршрути наших пацієнтів при частковому і повному блекауті.

І знов, це все спільна робота з керівництвом області та міста Чернівці. Але давайте ми попрацюємо, а Ви вже зможете оцінити.

- Хочеться все ж повернутись до тих гучних питань, які тягнуться за вами шлейфом з минулого. Якщо чесно, складається враження, що хтось це навмисно розповсюджує. Чи не так?

Всі ці розмови тягнуться з часів моєї роботи в Хмельницьку. Коли хтось приходить на посаду, завжди знайдуться невдоволені, хтось не хоче змінювати формат роботи, а доводиться, хтось сам хотів би цю посаду обійняти. Мене намагалися залякати, розповсюджуючи брехню, в решті решт змогли знайти неправильно поставлений на папірці підпис і накладений штраф і піднімають цю тему роками. Ви собі уявіть, за кожним кроком, за кожними діями прискіпливо спостерігали правоохоронці. І єдине, що таки змогли виявити – підписала відпустку. У 2014 році штраф в розмірі 170 грн.,був за те, що я підписала відпустку своєму колишньому чоловікові і нікому не повідомила, тобто конфлікт інтересів. Точніше я повідомила, але це було не у вигляді письмової заяви, а потрібно було це зробити письмово. А це порушення. Так, я не виправдовуюсь і ніяким чином не вважаю, що це щось банальне, це правопорушення, штраф сплатила, оскільки пройшов більше ніж рік ситуація, згідно закону, вважається погашеною, урок я винесла, більше за мною немає ніяких порушень.

- Деякі сайти писали, що ви фігуруєте в багатьох судових справах. Але якщо подивитись, то справа там одна.

Власне це те про що я вже розповіла, там питання закрите. Комусь дуже вигідно постійно згадувати ту історію і вигадувати багато інших. Нажаль, з часом таких вигадок може ставати більше тому що я буду ламати схеми, багато кому доведеться попрощатися з корупційною діяльністю і багатьом це не сподобається. Але наша медицина в такому стані, що на рахунку кожна копійка, всім хто звик жити з відкатів таки доведеться з цим покінчити. В країні війна, ми мємо працювати на благо людей. Ще раз: я прийшла працювати. А плани досить великі.

- Там багато ще чого закидають вам через вашого чоловіка? Але нам стало відомо, що ви розлучені. Ви якось контактуєте?

Так, з чоловіком ми розлучені, але спілкуємося, маємо спокійні дружні стосунки, фактично руйнуємо стереотип, що всі розлучені пари ворогують. Ми виховуємо спільного сина, чоловік дуже добре ним опікується, та допомагає. Багато років прожили разом, але так склалося, що поробиш.

- Вам приписують мільйонні статки, будинки, машини. Що з цього правда?

От як мені коментувати цю тему? В мене немає чого приховувати, і статків ніяких. Я все життя живу на заробітню платню, зараз всі гроші вкладаю в освіту сина, а більше мені власне і не потрібно. Я досить невибаглива.А розмови будуть, адже ми починаємо робити велику реформу в Чернівецькій медицині, а це виклик і заздрість з боку противників.