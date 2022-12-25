Примарне майбутнє. У Росії затвердили план розвитку "ЛНР" лише на рік, — Луганська ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області Москва затвердила план соціально-економічного розвитку лише у короткостроковій перспективі.

Related video

Уряд РФ затвердив новий план соціально-економічного розвитку частини окупованих територій Луганської області, так званої ЛНР терміном лише на 1 рік. У постанові уряду йдеться, що прогнози розвитку цього регіону будуть розроблені лише у короткостроковій перспективі терміном на 12 місяців. Про це пише пресслужба Луганської ОВА у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні сказано, що в Росії не роблять жодних винятків щодо моделей середньострокового і довгострокового планування розвитку цього тимчасово окупованого регіону. У Луганській ОВА роблять висновок, що у Москві чітко розуміють, що незабаром регіон повернеться до складу України.

Також, згідно з повідомленням, у смт Троїцьке на Луганщині місцеві колаборанти перевели установи місцевої влади на дистанційну роботу тому, що бояться обстрілів.

Водночас у Луганській області проводиться "анонімне" телефонне опитування, метою якого є спроба дізнатися, як місцеві жителі ставляться до ситуації у "ЛНР", щоб виявити ненадійних серед населення.

Зокрема, під час опитувань росіяни цікавляться тим, які настрої панують у регіоні та наскільки мешканці задоволені роботою місцевої окупаційної влади.

Як уже писав Фокус, СБУ ще у листопаді затримала під Києвом помічника "міністра МВС ЛНР". Підозрюваний, за даними силовиків, особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО та командував проросійськими бойовиками під час захоплення будівлі управління СБУ у Луганську.

Також Фокус писав про те, що в ОК "Південь" розповіли про хід операції на Кінбурнській косі та заявили про те, що незабаром вся Миколаївська область може бути звільнена від російських окупантів.

Станом на 25 грудня 2022 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, як писав Фокус, загальні втрати армії РФ склали вже 102 тисячі осіб.