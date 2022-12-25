Призрачное будущее. В России утвердили план развития "ЛНР" только на год, - Луганская ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области Москва утвердила план социально-экономического развития только в краткосрочной перспективе.

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Правительство РФ утвердило новый план социально-экономического развития части оккупированных территорий Луганской области, так называемой "ЛНР" сроком только на 1 год. В постановлении правительства говорится, что прогнозы развития этого региона будут разработаны только в краткосрочной перспективе сроком на 12 месяцев. Об этом пишет пресс-служба Луганской ОВА в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что в России не делают никаких исключений, что касается моделей среднесрочного и долгосрочного планирования развития этого временно оккупированного региона. В Луганской ОВА делают вывод, что в Москве отчетливо понимают, что скоро регион вернется в состав Украины.

Также, согласно сообщению, в пгт Троицкое Луганской области местные коллаборанты перевели учреждения местной власти на дистанционную работу, потому что боятся обстрелов.

В то же время в Луганской области проводится "анонимный" телефонный опрос, целью которого является попытка узнать, как местные жители относятся к ситуации в "ЛНР", чтобы выявить ненадежных среди населения.

В частности, во время опросов россияне интересуются тем, какие настроения царят в регионе и насколько жители удовлетворены работой местных оккупационных властей.

Как уже писал Фокус, СБУ еще в ноябре задержала под Киевом помощника "министра МВД ЛНР". Подозреваемый, по данным силовиков, лично участвовал в боевых действиях против сил АТО и командовал пророссийскими боевиками во время захвата здания управления СБУ в Луганске.

Также Фокус писал о том, что в ОК "Юг" рассказали о ходе операции на Кинбурнской косе и заявили о том, что скоро вся Николаевская область может быть освобождена от российских оккупантов.

По состоянию на 25 декабря 2022 года, согласно данным Генштаба ВСУ, как уже писал Фокус, общие потери армии РФ составили уже 102 тысячи человек.