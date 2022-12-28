Обговорить військову підтримку України: міністр оборони Франції Лекорню приїхав до Києва (фото)

Французький чиновник вшанує пам'ять загиблих українських військових та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим. Париж вже передав ЗСУ зброї на суму 550 млн. євро.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню приїхав до Києва 28 грудня. Про це повідомив французький телеканал BFMTV.

Лекорню зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим. Він вшанує пам'ять загиблих українських військових під час відвідин пам'ятника героям у Києві.

Це перша поїздка французького міністра з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, пише газета Le Monde.

Темою розмови Лекорню та Резнікова буде підтримка України, яку вже надала Франція та збирається надати у майбутньому. Після цього відбудеться брифінг для преси, що доповнює канал TF1.

[ + – ] Лекорню відвідав пам'ятник героям у Києві

Детальну програму візиту Лекорню в Україні не розкривають.

Військова допомога Франції для України

Франція — один із лідерів постачання військової допомоги Україні. Лекорню 24 грудня заявив, що Париж передав українській армії зброї на суму 550 млн євро.

Президент країни Еммануель Макрон 21 грудня підтвердив факт передачі ЗСУ зенітних ракетних установок Crotale.

З початку війни Франція надала ЗСУ 18 самохідних артустановок "Цезар", протитанкові та зенітні ракети, а також передові бронемашини VAB. У планах французького військового командування — передати до 12 "Цезарів" із замовлення, призначеного для Данії.

Нагадаємо, що 29 листопада Резніков заявив про передачу ЗСУ реактивної системи залпового вогню LRU — четвертий тип західних РСЗВ з "родини Довгої Руки" (дальнобійні системи, — ред.).

Також наприкінці листопада Франція уклала з Україною кредитну угоду на 100 млн євро. Гроші мають піти на фінансування всіх першочергових витрат.