Обсудит военную поддержку Украины: министр обороны Франции Лекорню приехал в Киев (фото)

Французский чиновник почтит память погибших украинских военных и встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Париж уже передал ВСУ оружия на сумму 550 млн евро.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню приехал в Киев 28 декабря. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Лекорню встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он почтит память погибших украинских военных во время посещения памятника героям в Киеве.

Это стало первой поездкой французского министра с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, пишет газета Le Monde.

Темой разговора Лекорню и Резникова будет поддержка Украины, которую уже оказала Франция и собирается предоставить в будущем. После этого состоится брифинг для прессы, дополняет канал TF1.

[ + – ] Лекорню посетил памятник героям в Киеве

Детальную программу визита Лекорню в Украину не раскрывают.

Военная помощь Франции для Украины

Франция — один из лидеров по поставкам военной помощи Украине. Лекорню 24 декабря заявил, что Париж передал украинской армии оружия на сумму 550 млн евро.

Президент страны Эммануэль Макрон 21 декабря подтвердил факт передачи ВСУ зенитных ракетных установок Crotale.

С начала войны Франция предоставила ВСУ 18 самоходных артустановок "Цезарь", противотанковые и зенитные ракеты, а также передовые бронемашины VAB. В планах у французского военного командования — передать до 12 "Цезарей" из заказа, предназначенного для Дании.

Напомним, что 29 ноября Резников заявил о передаче ВСУ реактивной системы залпового огня LRU — четвертый тип западных РСЗО из "семейства Длинной Руки" (дальнобойные системы, — ред.).

Также в конце ноября Франция заключила с Украиной кредитное соглашение на 100 млн евро. Деньги должны пойти на финансирование всех первоочередных расходов.