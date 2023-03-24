Сяде на 4,5 роки: суд виніс вирок ексчиновнику Міноборони за спробу підкупу аудитора

За інформацією САП, Дмитро Комаха пропонував 24 млн. грн. неправомірної вигоди за позитивний аудиторський висновок щодо поставленого компанією обладнання, що дозволило б йому заробити 400 млн. грн. і продовжити співпрацю з метою збагачення.

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому заступнику начальника управління Міністерства оборони України Дмитру Комасі. Про це повідомила пресслужба САП сьогодні, 24 березня.

Він був спійманий на хабарі в 24 млн грн директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку. Кошти призначалися за позитивний аудиторський висновок щодо поставленого компанією обладнання. Позитивний аудит дозволив би цій компанії отримати повну оплату контракту на понад 400 млн грн з облаштування спецоб'єкта "Фортеця" та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

Тепер ексчиновнику світить 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

21 березня стало відомо, що заступник командира військової частини на Одещині вимагав зі свого підлеглого хабар у розмірі 120 тисяч гривень, проте невдовзі його затримали співробітники правоохоронних органів.

Раніше співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо голови однієї з благодійних організацій Києва. Вона звинувачується у продажу гуманітарної військової допомоги.

9 березня Служба безпеки України провела обшук та вручила підозри ексгенеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, а також начальнику з безпеки Нетесову. За словами журналістів, на початку 2022 року підозрювані відмовляли Нацгвардії у зведенні фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель.

28 лютого в Офісі генпрокурора повідомляли, що на мільйонному хабарі спіймали кадровика тероборони. За версією слідства, підозрюваний вимагав по 75 тисяч гривень з однієї особи, а за 180 тисяч окремо обіцяв військовому уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності.