Сядет на 4,5 года: суд вынес приговор экс-чиновнику Минобороны за попытку подкупа аудитора

По информации САП, Дмитрий Комаха предлагал 24 млн грн неправомерной выгоды за положительный аудиторский вывод относительно поставленного компанией оборудования, что позволило бы ему заработать 400 млн грн и продлить сотрудничество в целях обогащения.

Related video

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему заместителю начальника управления Министерства обороны Украины Дмитрию Комахе. Об этом сообщила пресс-служба САП сегодня, 24 марта.

Он был пойман на взятке в 24 млн грн директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко. Денежные средства назначались за положительный аудиторский вывод относительно поставленного компанией оборудования. Позитивный аудит позволил бы этой компании получить полную оплату контракта более чем в 400 млн грн по обустройству спецобъекта "Фортеця" и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

Теперь экс-чиновнику светит 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

21 марта стало известно, что заместитель командира воинской части в Одесской области требовал со своего подчиненного взятку в размере 120 тысяч гривен, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении главы одной из благотворительных организаций Киева. Она обвиняется в продаже гуманитарной военной помощи.

9 марта Служба безопасности Украины провела обыску и вручила подозрения экс-генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, а также начальнику по безопасности Нетесову. По словам журналистов, в начале 2022 года подозреваемые отказывали Нацгвардии в возведении фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель.

28 февраля в Офисе генпрокурора сообщали, что на миллионной взятке попался кадровик теробороны. По версии следствия, подозреваемый требовал по 75 тысяч гривен с одного человека, а за 180 тысяч отдельно обещал военному избежать административной и уголовной ответственности.