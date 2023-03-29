"Рамси поплутали": під час в'їзду в Київ затримано п'яного священика УПЦ МП (відео)

Затриманий піп крив прикордонників матюками та прокричав, що його "хлопці під Бахмутом гинуть".

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Сьогодні, 29 березня на офіційній сторінці Держприкордонслужби України з'явилося відео, на якому затриманий на в'їзді до Києва священик УПЦ МП без посвідчення водія грубо розмовляє зі співробітниками служби. Відео було опубліковано на офіційній сторінці відомства у Facebook.

"Піп, п'яний у стельку, намагався прорватися до Києва. При собі мав лише документи, видані на невідому особу в тимчасово окупованому Криму та на території Росії", — підписано опубліковане прикордонниками відео.

На відео не можна побачити обличчя затриманого, проте дуже помітно, що священик перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння та не соромиться висловлюватися, обзиваючи нецензурними словами співробітників служби.

На відео піп не соромиться гнати матюки

"Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "московського патріархату". Під кінець зухвалого монологу він схвилювався, що в нього "пацани під Бахмутом здохли". Які ще гріхи приховує "священнослужитель", з'ясують уже правоохоронці", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні 29 березня — той самий день, коли ченці УПЦ МП мають покинути монастир у Києво-Печерській лаврі. Проте спікер УПЦ МП митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що для виселення ченців немає юридичних підстав.

Також у понеділок, 27 березня, у мережі з'явилося відео, на якому знято колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петро Лебідь), котрий мав намір оформити закордонний паспорт.