Йшов з підлітками: єпископа, якого СБУ "заскочила" з хлопцем з хору, побили в Чернівцях (відео)

У мережі повідомляють, що на єпископа напав місцевий житель, який побачив, що той в пізній час доби гуляє з юними артистами хору.

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У Чернівцях 10 квітня ввечері побили єпископа Микиту. Він йшов містом у компанії двох підлітків з хору. Про інцидент повідомили у Чернівецько-Буковинський єпархії УПЦ.

"Є факти вважати, що напад на єпископа був — зумисний, поліція, яку викликали на місце подій, не арештувала нападника, на прохання свідків перевірити нападника на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння — працівники поліції цього не зробили", — йдеться в повідомленні.

У Єпархії зазначили, що на момент побиття єпископ був у компанії підлітка, чий батько нібито служить в ЗСУ.

Попередній пост з часом у Єпархії розширили і відтворили події тієї ночі похвилинно;

час 22:00

злочин було скоєно на вулиці Сагайдачній, м.Чернівці, біля входу до Миколаївського храму УПЦ;

червона "Мазда" 2013 року (номера зафіксовані) спочатку повільно проїхала повз єпископа Никиту, який повертався до єпархіального управління з двома іподияконами, а потім повернулася назад. Зловмисник впізнав Єпископа. Машина зупинилася, з неї вийшов чоловік спортивної статури, який завдав спочатку удар кулаком по обличчю єпископа Никити;

потім зловмисник завдав удар іподиякону, чий батько — воїн ЗСУ та служить на передовій.

В Єпархії повідомили, що нападник не злякався виклику поліції і продовжував погрожувати жертвам навіть після прибуття поліції.

У місцевих пабліках розповідають дещо іншу історію. Тут повідомляють, що на єпископа з кулаками накинувся боєць ЗСУ з позивним "Вікінг". Його розлютило, що священник, який нещодавно фігурував у соцмережах на світлинах з хлопцем з хору під час обшуків СБУ, близько опівночі прогулювався з 16-річними підлітками.

На місці працювали правоохоронці. На військовослужбовця склали протокол.

Нагадаємо, що під час обшуку Чернівецької єпархії УПЦ МП у листопаді 2022 року Архімандрита Микіту правоохоронці заскочили роздягненим у компанії 17-річного хлопця, який співає в хорі. Крім того, правоохоронці знайшли у приміщенні УПЦ (МП) документи, що вказують на російське громадянство церковного керівництва, а також проросійську літературу, яка закликає до підтримки окупації України. Сам Архімандрит стверджував, що його роздягли і приставили до стіни, щоб зробити фото.

Раніше повідомлялося, що у МВС оголосили у розшук священнослужителя УПЦ МП у Хмельницькому, який виштовхнув із храму українського військового. Місцеперебування священника невідоме з 5 квітня 2023 року.

У Львові напередодні Великодня остаточно припинили діяльність УПЦ Московського патріархату. Самобуд, зведений УПЦ МП у районі Сихова було демонтовано, а власники приміщення на Антоновича розірвали угоду з представниками Московського патріархату.