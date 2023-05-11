Літні канікули-2023 в Україні: скільки часу школярі будуть відпочивати

Навчання у закладах середньої освіти в Україні, за планами Міносвіти, має завершитися до 30 червня. Влада дозволила школам встановлювати дати канікул самостійно. Фокус розібрався, коли й скільки діти відпочиватимуть улітку.

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Рішення про закінчення навчального року, як говорив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко, ухвалюють науково-педагогічна рада та регіональні військові адміністрації. У Кабміні ухвалили, що навчання у школах має бути завершено до 30 червня.

Приватним школам дозволили мати свій навчальний календар Фото: РБК-Україна

Керівництво шкіл може встановлювати дати канікул, беручи до уваги ситуацію з безпекою у регіоні. Дати канікул у школах можна пересувати, але влітку учні мають відпочивати щонайменше два місяці.

У 2023 році літні канікули в українських школах розпочнуться 25 травня і триватимуть до 1 вересня. Під час навчального року школярі були на канікулах у такі періоди:

восени 2022 року — з 24 по 30 жовтня;

взимку 2023 року – з 26 грудня до 8 січня;

навесні — з 27 березня по 2 квітня;

Приватним школам дозволялося мати власний навчальний календар. Виходячи з норм закону "Про повну середню освіту", навчальний рік в Україні має тривати щонайменше 175 навчальних днів.

Повномасштабна війна Росії з Україною внесла корективи — за умов воєнного стану Кабмін зменшив тривалість навчального року до 155 днів.

Наприклад, у Києві зимові канікули у школах тривали близько місяця — 99% закладів загальної середньої освіти перенесли осінні канікули на зиму. Головною причиною таких змін стали часті відключення електроенергії після масованих ракетних ударів армії Росії.

Зазначимо, що у Польщі літні канікули розпочнуться 24 червня, а закінчаться 31 серпня.

Нагадаємо, що під час вступної кампанії 2023 року для вступу на бакалаврат замість ЗНО школярі складатимуть Національне мультипредметне тестування.

США збільшили кількість міст, де українські школярі зможуть складати мультитест. Тепер це можна робити в Нью-Йорку, Сакраменто, Х'юстоні та Детройті.