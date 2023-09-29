Фокстрот та Uklon Delivery: хоч бойлер, хоч планшет до дверей всього за 28 хвилин

Перше замовлення – кришку для каструлі – покупець отримав через 26 хвилин.

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У вересні Фокстрот, один із провідних онміканальних ритейлерів техніки та електроніки в Україні, спільно з сервісом доставки Uklon Delivery, оголосив про масштабування послуги швидкісної доставки. Сервіс вже доступний у всіх населених пунктах, де є магазини мережі та працює Uklon Delivery.

На честь 29-річчя компанії, у період з 20 вересня до 4 жовтня 2023 року буде безкоштовною швидка доставка з Uklon Delivery при замовленні товару у Фокстрот від 2 тис грн. Це означає, що покупці зможуть оцінити сервіс, заощадити на доставці та отримати максимальну вигоду від високоякісного обслуговування.

"Мета проекту – зробити можливим для клієнтів отримання бажаних товарів швидким. Багато хто з покупців лише починає розуміти, що можна замовити товар і вже за пів години тримати його в руках. Клієнти роблять сміливіші покупки – замовляють дорожчу та більш габаритну побутову техніку: бойлери, пилососи, мікрохвильові печі, блендери та багато іншого. До того ж сервіс дозволяє вирішити будь-які екстремальні побутові проблеми. Так, першим замовленням стала кришка для каструлі і нам знадобилося всього 26 хвилин", — розповідає Вадим Осинський, начальник управління ланцюга поставок.

Покупці можуть бути впевнені, що їхні замовлення під час поїздки — у безпеці, оскільки всі товари застраховані, а функція "Безпечне отримання" гарантує передачу товару лише адресату. Відстеження замовлення у режимі онлайн та можливість самостійно регулювати вартість доставки роблять процес максимально зручним.

Нагадаємо, ритейлер запустив послугу швидкої доставки покупок до адреси або дверей у межах міста Києва наприкінці серпня. За перші 3 тижні середній чек продажів збільшився до 40%, доставлено понад півсотні замовлень, а середній час на доставку займав лише 28 хвилин.

Умови доставки дозволяють організувати швидкісне отримання більшої частини товарів з магазинівх мережі, якщо: вартість – до 45 тис. грн., вага – до 20 кг, габарити – 150*50*50 см, а відстань до адресата – не більше 14 км.

Бренд Фокстрот має аудиторію лояльних клієнтів понад 13,5 млн, налічує 119 сучасних магазинів у 67 обласних і районних центрах України та обслуговує понад 3,2 млн відвідувачів foxtrot.ua щомісяця.