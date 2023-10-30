У Криму окупанти "продали" квартиру Олени Зеленської: кому і за скільки

За даними росЗМІ, нерухомість президентського подружжя продали за суму 44,3 мільйона рублів, що на 20 мільйонів вище за заявлену.

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Квартиру президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени в Ялті, яку раніше було "націоналізовано" окупаційною владою Криму, було продано на відкритому аукціоні в понеділок, 30 жовтня, за суму 44,3 мільйона рублів. Цю інформацію опублікував державний портал ГІС Торги, передає "РІА Новини".

Переможцем аукціону стала якась Ольга Миколаївна Липовецька.

Аукціон відбувся в понеділок, і до участі в ньому було допущено двох учасників: Ольгу Липовецьку та Юлію Кальницьку. Переможець, Ольга Липовецька, запропонувала суму 44 мільйони 356 тисяч рублів, що на 20 мільйонів рублів перевищує початкову ціну.

Крок аукціону становив 1,2 мільйона рублів. Квартира в житловому комплексі "Імператор" у селищі Лівадія (Ялтинська міськрада) має площу 119,5 квадратних метрів. Вона була придбана 2013 року за 164 тисячі доларів і була зареєстрована на ім'я дружини українського президента Олени Зеленської. Крім того, у Лівадії зареєстровано паркувальне місце площею 16,1 квадратних метрів.

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Що відомо про квартиру Зеленських у Криму

Зазначимо, що раніше, у травні 2019 року, західні ЗМІ повідомляли про те, що Олена Зеленська виставила зазначену квартиру на продаж. Нерухомість було виставлено на продаж у квітні 2019 року агентством "Причал82" за ціною 790 668 доларів, або по 5 195 доларів за квадратний метр.

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Як повідомлялося раніше, квартира і паркувальне місце розташовані в престижному житловому комплексі "Імператор". Цю нерухомість було придбано 2013 року, до окупації Криму Росією і відповідно до українського законодавства.

"Імператор" — це п'ятиповерховий житловий будинок, виконаний у стилі історичної забудови середини 19-го століття. Розташована за 400 метрів від пляжу. На цокольному поверсі комплексу розташована автостоянка, а на даху — відкритий басейн із солярієм і баром.

Важливо зазначити, що президент Зеленський заявив на пресконференції 10 жовтня 2019 року, що він і його сім'я не встигли пожити в цій квартирі.

У травні 2023 року за рішенням так званого "парламенту Криму" квартира стала власністю окупаційної влади і в межах процесу "націоналізації" майна українських політиків, олігархів та інших іноземних громадян, які вчиняють "недружні" дії щодо Росії. На початку жовтня квартиру Зеленських виставили на торги зі стартовою ціною 24,6 мільйона рублів.