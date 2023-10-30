В Крыму оккупанты "продали" квартиру Елены Зеленской: кому и за сколько

По данным росСМИ, недвижимость президентской четы продали за сумму 44,3 миллиона рублей, что на 20 миллионов выше заявленной.

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Квартира президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в Ялте, которая ранее была "национализирована" оккупационными властями Крыма, была продана на открытом аукционе в понедельник, 30 октября, за сумму 44,3 миллиона рублей. Эту информацию опубликовал государственный портал ГИС Торги, передает "РИА Новости".

Победителем аукциона стала некая Ольга Николаевна Липовецкая.

Аукцион состоялся в понедельник, и к участию в нем были допущены два участника: Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победитель, Ольга Липовецкая, предложила сумму 44 миллиона 356 тысяч рублей, что на 20 миллионов рублей превышает начальную цену.

Шаг аукциона составлял 1,2 миллиона рублей. Квартира в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия (Ялтинский горсовет) имеет площадь 119,5 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и была зарегистрирована на имя супруги украинского президента Елены Зеленской. Кроме того, в Ливадии зарегистрировано парковочное место площадью 16,1 квадратных метров.

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Что известно о квартире Зеленских в Крыму

Отметим, что ранее, в мае 2019 года, западные СМИ сообщали о том, что Елена Зеленская выставила указанную квартиру на продажу. Недвижимость была выставлена на продажу в апреле 2019 года агентством "Причал82" по цене 790 668 долларов, или по 5 195 долларов за квадратный метр.

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Как сообщалось ранее, квартира и парковочное место расположены в престижном жилом комплексе "Император". Эта недвижимость была приобретена в 2013 году, до оккупации Крыма Россией и в соответствии с украинским законодательством.

"Император" — это пятиэтажное жилое здание, выполненное в стиле исторической застройки середины 19-го века. Расположено в 400 метрах от пляжа. На цокольном этаже комплекса находится автостоянка, а на крыше — открытый бассейн с солярием и баром.

Важно отметить, что президент Зеленский заявил на пресс-конференции 10 октября 2019 года, что он и его семья не успели пожить в этой квартире.

В мае 2023 года по решению так называемого "парламента Крыма" квартира стала собственностью оккупационной власти и в рамках процесса "национализации" имущества украинских политиков, олигархов и других иностранных граждан, совершающих "недружественные" действия в отношении России. В начале октября квартиру Зеленских выставили на торги со стартовой ценой 24,6 миллиона рублей.