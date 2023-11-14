На Буковині у приватному пансіонаті утримують людей без згоди та у жахливих умовах (фото)

За інформацією Офісу омбудсмена, у пансіонаті виявили осіб, які не надавали свою згоду на проживання там. Літні люди у закладі не виходить на прогулянки та не мають чотириразового харчування.

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В одному із приватних пансіонатів для літніх осіб на Буковині виявили жахливі умови утримання. Люди не виходять на прогулянки, а більшість літніх осіб утримуються у закладі без власної згоди. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Моніторингова група відвідала приватний заклад "Милий Дім" у Чернівецькій області. На момент перевірки у пансіонаті перебувало 16 літніх осіб. Під час спілкування з ними було виявлено, що більшість з них не надавали своєї згоди на перебуванні у пансіонаті.

"В закладі існує практика укладання договорів з родичами дієздатних клієнтів за відсутності в них підтвердження повноважень бути законними представниками підопічних", — йдеться у повідомленні.

Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України Фото: Омбудсман України

Власне, у таких закладах передбачено надання своїм мешканцям медичної допомоги. Для цього він повинен мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Попри це в Офісі Омбудсмена кажуть, що приватний пансіонат такої ліцензії не має. Також заклад не уклав угоду із закладом охорони здоров’я.

Окрім того, зазначається, що у пансіонаті не забезпечено вимог інклюзивності та не дотриманні норми житлової площі. У мешканців закладу відсутнє чотириразове харчування, дієтичне меню та графік. Також у закладі немає укриття, а денну зайнятість літніх людей ніхто не організовує.

Повідомляється, що про усі факти порушень було повідомлено правоохоронців та Чернівецьку ОВА. Також відповідні рекомендації щодо усунення порушень скерували приватному пансіонату.

Пансіонат "Милий Дім"

Додамо, в Україні є мережа приватних пансіонатів з аналогічною назвою "Милий дім". Згідно з інформацією на сайті, проживання у такому будинку для літніх людей коштує він 8 тис. гривень в залежності від обраних умов проживання.

Зокрема, від 8 тис. гривень заклад пропонує стандартне харчування, догляд на вимогу та проживання у кімнаті з іще трьома мешканцями. Від 9 тис. гривень мешканці отримують додатково уважний догляд та покращене харчування.

Також у закладі пропонують пакети "Напівлюкс" від 11 тис. грн та "Люкс" вартістю від 15 тис. грн. За таку ціну мешканець проживатиме сам або з ще однією особою у кімнаті, матиме покращене або VIP харчування та закріплену медсестру.

Варто зазначити, що на сайті закладу вказуються ідеальні чисті умови перебування, приміщення з хорошим ремонтом. Окрім того, мешканцям обіцяють повноцінний догляд, якісне 5-ти разове харчування, прогулянки та спільні розваги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно обрати геріатричний пансіонат для близьких. Зокрема, необхідно переконатися, щоб заклад був безпечним та комфортним для літньої людини.