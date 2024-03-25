ДБР розслідує можливу причетність посадовців АМКУ до легалізації купівлі "Брокарду", – Антикорупційний Блокпост

Related video

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками зловживання владою та посадовим становищем, проти посадових осіб Антимонопольного комітету. Про це повідомляє громадська організація "Антикорупційний Блокпост", передає urkanews.com.

"За фактом зловживання службовим становищем Антимонопольного комітету України під час розгляду звернення про надання дозволу компанії "Philipe Benacin Holding" та російської компанії "Алькор и Ко" на придбання частки права власності громадянки Російської Федерації Володіної Т.В. у ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ Егзагон"" — йдеться в повідомлені.

Повідомлення про відкриття кримінального провадження проти посадових осіб АМКУ

"Антимонопольний комітет України в червні 2022 року відмовив Philipe Benacin в купівлі компанії Брокард в росіянки. Причина, яку АМКУ вказав, це те, що розгляд таких справ відкладено до кінця військового стану. Протягом 2022-2023 років, Philipe Benacin тричі подавав документи на розгляд в АМКУ, проте отримував відмову у розгляді даного питання. Проте останні заяви надійшли 18 грудня 2023 р. які в АМКУ прийняли до розгляд" — зазначає Антикорупційний Блокпост.

В громадській організації припускають, що зміна політики Антимонопольного комітету можливо пов’язана зі зміною керівництва комітету у вересні 2023 року.

"Наша громадська організація з 2022 року зверталась неодноразово до правоохоронних органів, щодо необхідності застосування санкцій щодо громадянки рф Тетяни Володіноъ та конфіскувати мережу "Брокард" у власність держави, як це зробили з ТРЦ "Ocean Plaza" — йдеться в повідомленні.

В громадській організації вказують на зв’язок нового власника "Брокард" Філіпа Бенасена з російським олігархом Володимиром Потаніним.

"Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи про надання дозволу компанії "Philippe Benacin Holding" на придбання часток у статутному капіталі компанії "Nevioco Holdings Limited" та "Indenon Holdings Limited", які володіють компанією ТОВ "Брокард-Україна". Секретарем в "Indenon Holdings Limited" після придбання в липні 2022-го була компанія ABC Grandeservus Limited. Згідно з інформацією НАЗК, вона належить другу Путіна й одному з найбагатших росіян Володимирові Потаніну. Проти останнього введено санкції в Україні, США" — зазначають в Антикорупційному Блокпості.

За словами аналітика громадської організації "Антикорупційний Блокпост" Романа Портянка, кейс "Брокарду" дуже дивний, адже компанією володіють росіяни, які з 2014 року працюють в окупованому Криму. Продаж здійснено у травні 2022 року, коли вже діяла заборона Кабінету міністрів України на такі операції. Вже два роки правоохоронці та Міністерство юстиції закривають очі на протизаконну угоду купівлі мережі Брокард. А наразі АМКУ розглядає справу про надання дозволу.

Раніше повідомляли, що розгляд справи Брокард в Антимонопольному комітету може бути етапом легалізації протизаконної угоди.