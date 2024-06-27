Мер Мукачева вийшов на волю, сплативши 30 млн гривень застави, — журналіст

Міський голова Мукачево сплатив суму, яку визначив ВАКС як заставу. Але Андрій Балога носитиме електронний браслет.

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Мер міста Мукачева на Закарпатті Андрій Балога вийшов на волю. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Міський голова, як зазначив він, сплатив заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, які до посадовця застосували як альтернативу запобіжному заходу.

Як повідомляє Вищий антикорупційний суд, у разі внесення застави на фігуранта, якому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, будуть покладені процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не залишати межі Мукачева без дозволу;

повідомляти органи слідства та суду про зміну місця свого проживання та роботи;

здати закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, мера Мукачева підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ще у жовтні минулого року Андрій Балога стверджував, що продаж муніципальної земельної ділянки поблизу стадіону "Авангард", який став приводом для проведення обшуків у його офісі, було здійснено згідно із законом, і він висловив сподівання, що розслідування це підтвердить.

Також Фокус писав, що мер міста Суми Олександр Лисенко, якого підозрюють в отриманні хабаря в сумі 2,13 мільйона гривень, заявляв, що в нього не було виявлено зазначених коштів. Вищий антикорупційний суд України обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу в 3 мільйони гривень. Після двох днів в ізоляторі мер вніс необхідну суму.