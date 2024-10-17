Поляки та "почерк ФСБ": у Польщі скасували усі благодійні концерти Антіна Мухарського

Російські спецслужби можуть бути причетні до хвилі агресії у Польщі, спрямованої проти українців і проти виступів актора Антіна Мухарського. У соцмережах можна відшукати погрози деяких польських громадян, які говорять про приціли та постріли.

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Актор Антін Мухарський змушений скасувати виступи у п'яти містах Польщі через протести місцевих жителів. Метою концертів є збирання коштів для підрозділу аеророзвідки "Шалені котики", який почався у вересні 2024 року. Поляки масово писали погрози та обвинувачення під анонсами виступів українця, тому майданчики відмовились від співпраці. Про деталі скандалу з шоу Antin.Show Мухарський розповів на сторінці Facebook.

Мухарський (або Орест Лютий) спершу зауважив, що на вулицях Вроцлава чути надто багато російської мови і його турбує така ситуація. Після цього пояснив, що громадянам Польщі вдалось вирватись з Російської імперії, а українці роблять це саме зараз. Втім, на сьогодні він бачить посилення радикальних українофобних рухів, які залишили масу негативних коментарів під повідомленнями про концерти благодійного туру. Після зливи погроз та агресії концерти у Вроцлаві, Варшаві, Лодзі, Познані, Гданську скасовуються. На думку актора, за діями радикально налаштованих поляків стоять російські спецслужби.

"Всі концерти скасовано на вимоги "польської громади"! Але ж ми знаємо, що не у "польських громадах" справа. А в ручних ботофермах ФСБ, що вже захопили польський інформаційний простір, всіляко нав'язуючи антиукраїнський порядок денний", — пояснив Мухарський.

У дописі актора згадується допомога поляків на початку російсько-української війни, коли сусідня країна підтримувала біженців-втікачів від бойових дій. Він подякував за це, а також перепросив про трагедії, які стались у Польщі у минулому з вини українців.

"В нашій спільній історії було всяке. ВИБАЧАЄМО І ПРОСИМО ВИБАЧЕННЯ (це універсальна форма нашого спільного майбутнього)", — наголосив він.

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Скандал у Польщі — деталі туру Мухарського

У соцмережі X (Twitter) можна відшукати низку дописів щодо благодійного туру Антіна Мухарського. Деякі користувачі висміюють підозри у тому, що за негативом у бік українців начебто стоїть ФСБ РФ. Інші обзивають громадян сусідньої країни "дикунами" та "лохами".

Скандал у Польщі — відгуки поляків щодо Антіна Мухарського Фото: Скриншот Скандал у Польщі — вислови деяких поляків щодо українців Фото: Скриншот

Також є повідомлення від громадян Польщі, які говорять, що добре було б побачити голови українців у приціл. Зазначимо, на наведеному скриншоті — повідомлення, яке не отримало надто великої підтримки у користувачів.

Скандал у Польщі — погрози деяких поляків щодо українців Фото: Скриншот

Тим часом 15 жовтня у соцмережі X з'явились фото сплюндрованого вроцлавського пам'ятника полякам, які загинули під час Волинської трагедії. На пам'ятнику балончиком з фарбою намалювали червоно-чорний прапор і написали "Слава Україні". Хто саме вчинив злочин, інформації не відшукалось.

На сторінці Інстаграм Антіна Мухарського вказано, що концертний тур почався 27 вересня у Болоньї, відбулось вже дев'ять благодійних концертів. Після концерту у Ганновері актор зібрав понад 60 тис. грн для аеророзвідників ЗСУ, які спиняють росіян на східному фронті: схожі суми — після кожного концерту. Тим часом на сайті шоу вказано, що усі концерти у Польщі скасовано через "дії ФСБ".

Зазначимо, в середині жовтня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна потрапить до ЄС лише після того, як розв'яже усі питання щодо Волинської трагедії. На думку політика, українці не мають підстав затримувати ексгумацію тіл людей, які, ймовірно, загинули під час подій 1943 року.

Нагадуємо, 14 жовтня роботодавці Польщі заявили про нестачу працівників через замалу кількість громадян України. Водночас міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш обурився щодо українських біженців, які, на його думку, ведуть надто "розкішне" життя.