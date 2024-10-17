Поляки и "почерк ФСБ": в Польше отменили все благотворительные концерты Антина Мухарского

Российские спецслужбы могут быть причастны к волне агрессии в Польше, направленной против украинцев и против выступлений актера Антина Мухарского. В соцсетях можно отыскать угрозы некоторых польских граждан, которые говорят о прицелах и выстрелах.

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Актер Антин Мухарский вынужден отменить выступления в пяти городах Польши из-за протестов местных жителей. Целью концертов является сбор средств для подразделения аэроразведки "Бешеные котики", который начался в сентябре 2024 года. Поляки массово писали угрозы и обвинения под анонсами выступлений украинца, поэтому площадки отказались от сотрудничества. О деталях скандала с шоу Antin.Show Мухарский рассказал на странице Facebook.

Мухарский (или Орест Лютый) сначала отметил, что на улицах Вроцлава слышно слишком много русского языка и его беспокоит такая ситуация. После этого объяснил, что гражданам Польши удалось вырваться из Российской империи, а украинцы делают это именно сейчас. Впрочем, сегодня он видит усиление радикальных украинофобных движений, которые оставили массу негативных комментариев под сообщениями о концертах благотворительного тура. После ливня угроз и агрессии концерты во Вроцлаве, Варшаве, Лодзи, Познани, Гданьске отменяются. По мнению актера, за действиями радикально настроенных поляков стоят российские спецслужбы.

"Все концерты отменены по требованию "польской общины"! Но мы знаем, что не в "польских общинах" дело. А в ручных ботофермах ФСБ, которые уже захватили польское информационное пространство, всячески навязывая антиукраинскую повестку дня", — пояснил Мухарский.

В заметке актера упоминается помощь поляков в начале российско-украинской войны, когда соседняя страна поддерживала беженцев-беглецов от боевых действий. Он поблагодарил за это, а также извинился за трагедии, которые произошли в Польше в прошлом по вине украинцев.

"В нашей общей истории было всякое. ПРОСТИМ И ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ (это универсальная форма нашего общего будущего)", — подчеркнул он.

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Скандал в Польше — детали тура Мухарского

В соцсети X (Twitter) можно отыскать ряд сообщений о благотворительном туре Антина Мухарского. Некоторые пользователи высмеивают подозрения в том, что за негативом в сторону украинцев якобы стоит ФСБ РФ. Другие обзывают граждан соседней страны "дикарями" и "лохами".

Скандал в Польше — отзывы поляков относительно Антина Мухарского Фото: Скриншот Скандал в Польше — высказывания некоторых поляков относительно украинцев Фото: Скриншот

Также есть сообщения от граждан Польши, которые говорят, что хорошо было бы увидеть головы украинцев в прицел. Отметим, на приведенном скриншоте — сообщение, которое не получило слишком большой поддержки у пользователей.

Скандал в Польше — угрозы некоторых поляков в отношении украинцев Фото: Скриншот

Между тем 15 октября в соцсети X появились фото оскверненного вроцлавского памятника полякам, погибшим во время Волынской трагедии. На памятнике баллончиком с краской нарисовали красно-черный флаг и написали "Слава Украине". Кто именно совершил преступление, информации не отыскалось.

На странице Инстаграм Антина Мухарского указано, что концертный тур начался 27 сентября в Болонье, состоялось уже девять благотворительных концертов. После концерта в Ганновере актер собрал более 60 тыс. грн для аэроразведчиков ВСУ: похожие суммы — после каждого концерта. Между тем на сайте шоу указано, что все концерты в Польше отменены из-за "действий ФСБ".

Отметим, в середине октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина попадет в ЕС только после того, как решит все вопросы по Волынской трагедии. По мнению политика, украинцы не имеют оснований задерживать эксгумацию тел людей, которые, вероятно, погибли во время событий 1943 года.

Напоминаем, 14 октября работодатели Польши заявили о нехватке работников из-за недостаточного количества граждан Украины. В то же время министр обороны Владислав Косиняк-Камыш возмутился относительно украинских беженцев, которые, по его мнению, ведут слишком "роскошную" жизнь.