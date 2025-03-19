У соцмережах з'явились кадри з напіводягнутим Мосійчуком: екснардеп говорить про ШІ (відео)

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук дорікнув людям, які створили компрометуюче відео. При цьому він згадав владу та правоохоронні органи.

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У низці Telegram-каналів, наприклад, у каналі "Українські online новини", з'явився нібито фрагмент інтерв'ю колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука блогеру Олександру Шелесту. При цьому Мосійчук був начебто напіводягнутим нижче пояса. Політик заявив, що кадри згенеровані штучним інтелектом і поширюються у мережі його недругами. Фокус зібрав інформацію про інцидент зі скандальним відео.

Вдень 19 березня у Telegram поширили відео, на якому починається розмова блогера та екснардепа. У перші секунди у кадрі з'являється Мосійчук, у якого верхня частина тіла вдягнута в худі, а нижня — у спідню білизну, але без штанів. При цьому Шелест ніяк не реагує на подію, хоч мав би бачити, що відбувається. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

Скандал з Мосійчуком — деталі

В YouTube-каналі Шелеста є інтерв'ю з Мосійчуком, датоване 17 березня. Під час інтерв'ю політик одягнутий у худі, яке фігурувало на скандальному відео. На перших секундах розмови обоє фігурантів сидять і не показують нічого зайвого. Інші записи блогера — це спілкування з такими особами, як колишня телеведуча Сніжана Єгорова, філософ Андрій Баумейстер, російський журналіст Максим Шевченко та інші.

Скандал з Мосійчуком - скриншот інтерв'ю з Шелестом Фото: Скриншот

Тим часом у Telegram-каналі Мосійчука з'явилась реакція на інцидент. Екснардеп заявив, що відео згенероване штучним інтелектом і в мережі його поширювали за гроші. Політик саркастично запропонував долучитись до цькування іншим органам влади — Нацполіції, СБУ, ДБР, РНБО тощо.

Скандал з Мосійчуком - заява про відео, згенероване ШІ Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші ситуації, пов'язані з Мосійчуком. Наприклад, у грудні 2024 нардеп звинуватив бійців 12 бригади Нацгвардії у тому, що вони начебто незаконно придбали квартири. Зокрема, він згадав Дениса Прокопенка, Івана Ігнатьєва, Богдана Кротевича, Микиту Надточія, Сергія Цісарука, Олега Хоменка та Святослава Паламара. Мосійчук висловив сумніви у походженні коштів і сказав, що їх краще було б використати для родин полонених та загиблих. На подію відреагував командир Денис Прокопенко, який заявив, що відбувається дискредитаційна кампанія проти українських військових. Боєць зауважив, що у суспільстві чомусь думають, що війна скоро завершиться, і тому політики почали готуватись до виборів.

У вересні 2024 Мосійчук заявив про начебто смерть нардепа Нестора Шуфрича під час судового засідання. Цю заяву екснардепа спростували правоохоронці.

Нагадуємо, у жовтні видання The Guardian розповіло про британця, який за допомогою ШІ згенерував насильницький відеоконтент і за це відповів перед законом.