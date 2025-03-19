В соцсетях появились кадры с полуодетым Мосийчуком: экс-нардеп говорит об ИИ (видео)

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук упрекнул людей, которые создали компрометирующее видео. При этом он упомянул власть и правоохранительные органы.

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В ряде Telegram-каналов, например, в канале "Украинские online новости", появился якобы фрагмент интервью бывшего народного депутата Игоря Мосийчука блогеру Александру Шелесту. При этом Мосийчук был якобы полуодетым ниже пояса. Политик заявил, что кадры сгенерированы искусственным интеллектом и распространяются в сети его недругами. Фокус собрал информацию об инциденте со скандальным видео.

Днем 19 марта в Telegram распространили видео, на котором начинается разговор блогера и экс-нардепа. В первые секунды в кадре появляется Мосийчук, у которого верхняя часть тела одета в худи, а нижняя — в нижнее белье, но без штанов. При этом Шелест никак не реагирует на происходящее, хотя должен был бы видеть, что происходит. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Скандал с Мосийчуком — детали

В YouTube-канале Шелеста есть интервью с Мосийчуком, датированное 17 марта. Во время интервью политик одет в худи, которое фигурировало на скандальном видео. На первых секундах разговора оба фигуранта сидят и не показывают ничего лишнего. Другие записи блогера — это общение с такими лицами, как бывшая телеведущая Снежана Егорова, философ Андрей Баумейстер, российский журналист Максим Шевченко и другие.

Скандал с Мосийчуком — скриншот интервью с Шелестом Фото: Скриншот

Между тем в Telegram-канале Мосийчука появилась реакция на инцидент. Экс-нардеп заявил, что видео сгенерировано искусственным интеллектом и в сети его распространяли за деньги. Политик саркастически предложил приобщиться к травле другим органам власти — Нацполиции, СБУ, ГБР, СНБО и тому подобное.

Скандал с Мосийчуком — заявление о видео, сгенерированное ИИ Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других ситуациях, связанных с Мосийчуком. Например, в декабре 2024 года нардеп обвинил бойцов 12 бригады Нацгвардии в том, что они якобы незаконно приобрели квартиры. В частности, он упомянул Дениса Прокопенко, Ивана Игнатьева, Богдана Кротевича, Никиту Надточия, Сергея Цисарука, Олега Хоменко и Святослава Паламара. Мосийчук выразил сомнения в происхождении средств и сказал, что их лучше было бы использовать для семей пленных и погибших. На событие отреагировал командир Денис Прокопенко, который заявил, что происходит дискредитационная кампания против украинских военных. Боец отметил, что в обществе почему-то думают, что война скоро завершится, и поэтому политики начали готовиться к выборам.

В сентябре 2024 года Мосийчук заявил о якобы смерти нардепа Нестора Шуфрича во время судебного заседания. Это заявление экс-нардепа опровергли правоохранители.

Напоминаем, в октябре издание The Guardian рассказало о британце, который с помощью ИИ сгенерировал насильственный видеоконтент и за это ответил перед законом.