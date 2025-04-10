Хочуть уваги Трампа: проросійські блогери раптом перейшли на англійську мову, — ЗМІ (відео)

Підозрювані у державній зраді блогери з України, зокрема Анатолій Шарій, Діана Панченко та інші, почали активно публікувати у своїх блогах дописи англійською. Журналісти проєкту "Тексти" зазначають, що таким чином вони намагаються здобути прихильність команди президента США Дональда Трампа та розповсюдити кремлівську пропаганду на англомовну аудиторію.

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Дослідження журналістів Texty.org.ua опубліковане 10 квітня на каналі проєкту на YouTube.

Олексій Арестович

Акаунт колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича в мережі Х підписаний як "кандидат у президенти України". Від 23 лютого 2025 року він почав публікувати дописи англійською мовою замість російської. Журналісти зазначають, що саме в цей період відбулося загострення американо-українських відносин, і Арестович, імовірно, захотів підготуватися до потенційних президентських виборів в Україні.

Олексій Арестович називає себе "кандидатом у президенти України" Фото: скриншот

Перший англомовний допис описує бачення Арестовичем майбутнього України, в якому наративи кремлівської пропаганди поєднуються зі схвальними відгуками про діяльність президента США Дональда Трампа. Також він пише про "трильйон доларів", які отримає Україна від США, Китаю та Росії для повоєнного відновлення.

Арестович опублікував у мережі Х допис англійською про своє бачення майбутнього України Фото: скриншот

Розслідувачі зауважують, що попри перехід на англійську в англомовній блогосфері про Арестовича згадують нечасто. При цьому на інших платформах він продовжує спілкуватися російською.

Олександр Дубінський

Народний депутат України Олександр Дубінський, який отримав від СБУ підозру в державній зраді та зараз перебуває у Київському слідчому ізоляторі, в лютому 2025 року також заявляв про намір балотуватися в президенти. Він почав робити дописи в мережі Х не лише російською, а й англійською мовою з початку січня 2025 року, а зараз майже повністю перейшов на англійську. В описі свого профілю Дубінський називає себе "політичним в'язнем" і прихильником Дональда Трампа.

Екснардеп Олександр Дубінський почав публікувати англомовні пости Фото: скриншот

Журналісти нагадали, що 2021 року США наклали на Дубінського персональні санкції за втручання в американські вибори та участь у мережі зовнішнього впливу екснардепа Андрія Деркача. Крім того, Дубінський постійно пише про загибель чилійсько-американського письменника, конспіролога та проросійського пропагандиста Гонсало Ліри.

Розслідувачі зазначають, що колишній нардеп у будь-який спосіб намагається привернути до себе увагу прихильників Трампа. На одному з судових засідань він з'явився у футболці з прізвищем американського президента. Після візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, де йому дорікнули за неофіційний одяг, Дубінський став приходити на засідання в костюмі та краватці.

Він регулярно тегає під своїми дописами Дональда Трампа, Ілона Маска, чиновників адміністрації США, блогерів-трампістів і російських пропагандистів. Трампісти та пропагандисти РФ натомість почали писати про Дубінського як "жертву режиму Зеленського" та формувати образ "в'язня совісті".

Мирослав Олешко

Образ Дубінського як "жертви" підтримує зокрема й блогер з України Мирослав Олешко, якому СБУ висунула підозру за підробку документів для втечі з України і який зараз проживає за кордоном.

Блогер Мирослав Олешко активно пише пости українською з зими 2025 року

За словами журналістів, Олешко у своїх соцмережах так само обрав для себе образ "доблесного опозиціонера", якого переслідує Зеленський. Спочатку він репостив англомовні дописи Дубинського, а взимку 2025 року почав активно дописувати англійською сам. Наприклад, 3 лютого він опублікував допис, у якому заявив, що українським корупціонерам завдяки псу Патрону вдалося "видурити гроші" в американських платників податків, а коли в США почалися мітинги на підтримку України, 26 лютого він заявив, що їх проплатив Київ.

Анатолій Шарій і Діана Панченко

Іще до обрання Трампа на другий президентський термін контент англійською публікували підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій і колишня журналістка пропагандистських каналів Діана Панченко.

В акаунті Шарія в мережі Х закріплений допис, в якому він називає себе опозиційним політиком, якого влада переслідує за журналістську роботу.

Блог підозрюваного в державній зраді блогера Шарія в мережі Х Фото: скриншот

У профілі Діани Панченко закріплений схожий пост, в якому вона звинувачує українську владу у переслідуванні.

Англомовний блог Діани Панченко в мережі Х Фото: скриншот

Панченко завела акаунт у мережі Х наприкінці травня 2024 року. "Тексти" зазначають, що Анатолій Шарій активно почав робити дописи англійською влітку минулого року. На думку розслідувачів, проросійські блогери змінили мову саме в цей час, бо тоді в США набирала обертів передвиборча кампанія, і тема України була в ній однією з центральних.

Шарій і Панченко публікували відео "бусифікації", новини про затримання українських корупціонерів, писали про "утиски свободи слова" та "диктатуру". Також вони перекладають англійською критичні фрази українців про високопосадовців адміністрації Трампа і тегають цих чиновників під своїми постами. Це може свідчити про те, що Кремль вирішив переорієнтувати пропагандистів українського походження на створення негативного іміджу України напередодні американських виборів, вважають журналісти.

Нагадаємо, Служба безпеки України 3 квітня повідомляла про викриття українців, яких Кремль планує зробити "тимчасовою владою" у Києві. Серед них — адвокат Анатолія Шарія Валентин Рибін і "політексперт" з телеканалів Віктора Медведчука Олександр Скубченко.

Олексій Арестович 21 березня в інтерв'ю російському блогеру Миколі Соболєву заявляв, що Україні потрібна монархія.