Хотят внимания Трампа: пророссийские блогеры внезапно перешли на английский язык, — СМИ (видео)

Подозреваемые в государственной измене блогеры из Украины, в частности Анатолий Шарий, Диана Панченко и другие, начали активно публиковать в своих блогах сообщения на английском. Журналисты проекта "Тексты" отмечают, что таким образом они пытаются получить благосклонность команды президента США Дональда Трампа и распространить кремлевскую пропаганду на англоязычную аудиторию.

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Исследование журналистов Texty.org.ua опубликовано 10 апреля на канале проекта на YouTube.

Алексей Арестович

Аккаунт бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича в сети Х подписан как "кандидат в президенты Украины". С 23 февраля 2025 года он начал публиковать сообщения на английском языке вместо русского. Журналисты отмечают, что именно в этот период произошло обострение американо-украинских отношений, и Арестович, вероятно, захотел подготовиться к потенциальным президентским выборам в Украине.

Алексей Арестович называет себя "кандидатом в президенты Украины" Фото: скриншот

Первый англоязычный пост описывает видение Арестовичем будущего Украины, в котором нарративы кремлевской пропаганды сочетаются с положительными отзывами о деятельности президента США Дональда Трампа. Также он пишет о "триллионе долларов", которые получит Украина от США, Китая и России для послевоенного восстановления.

Арестович опубликовал в сети Х сообщение на английском о своем видении будущего Украины Фото: скриншот

Расследователи отмечают, что несмотря на переход на английский в англоязычной блогосфере об Арестовиче вспоминают нечасто. При этом на других платформах он продолжает общаться на русском.

Александр Дубинский

Народный депутат Украины Александр Дубинский, который получил от СБУ подозрение в государственной измене и сейчас находится в Киевском следственном изоляторе, в феврале 2025 года также заявлял о намерении баллотироваться в президенты. Он начал делать сообщения в сети Х не только на русском, но и на английском языке с начала января 2025 года, а сейчас почти полностью перешел на английский. В описании своего профиля Дубинский называет себя "политическим заключенным" и сторонником Дональда Трампа.

Экс-нардеп Александр Дубинский начал публиковать англоязычные посты Фото: скриншот

Журналисты напомнили, что в 2021 году США наложили на Дубинского персональные санкции за вмешательство в американские выборы и участие в сети внешнего влияния экс-нардепа Андрея Деркача. Кроме того, Дубинский постоянно пишет о гибели чилийско-американского писателя, конспиролога и пророссийского пропагандиста Гонсало Лиры.

Расследователи отмечают, что бывший нардеп любым способом пытается привлечь к себе внимание сторонников Трампа. На одном из судебных заседаний он появился в футболке с фамилией американского президента. После визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, где его упрекнули за неофициальную одежду, Дубинский стал приходить на заседания в костюме и галстуке.

Он регулярно тегает под своими сообщениями Дональда Трампа, Илона Маска, чиновников администрации США, блогеров-трампистов и российских пропагандистов. Трамписты и пропагандисты РФ взамен начали писать о Дубинском как "жертве режима Зеленского" и формировать образ "узника совести".

Мирослав Олешко

Образ Дубинского как "жертвы" поддерживает в том числе и блогер из Украины Мирослав Олешко, которому СБУ выдвинула подозрение за подделку документов для бегства из Украины и который сейчас проживает за границей.

Блогер Мирослав Олешко активно пишет посты на украинском с зимы 2025 года

По словам журналистов, Олешко в своих соцсетях так же выбрал для себя образ "доблестного оппозиционера", которого преследует Зеленский. Сначала он репостил англоязычные посты Дубинского, а зимой 2025 года начал активно дописывать на английском сам. Например, 3 февраля он опубликовал пост, в котором заявил, что украинским коррупционерам благодаря псу Патрону удалось "выманить деньги" у американских налогоплательщиков, а когда в США начались митинги в поддержку Украины, 26 февраля он заявил, что их проплатил Киев.

Анатолий Шарий и Диана Панченко

Еще до избрания Трампа на второй президентский срок контент на английском публиковали подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий и бывшая журналистка пропагандистских каналов Диана Панченко.

В аккаунте Шария в сети Х закреплено сообщение, в котором он называет себя оппозиционным политиком, которого власть преследует за журналистскую работу.

Блог подозреваемого в государственной измене блогера Шария в сети Х Фото: скриншот

В профиле Дианы Панченко закреплен похожий пост, в котором она обвиняет украинские власти в преследовании.

Англоязычный блог Дианы Панченко в сети Х Фото: скриншот

Панченко завела аккаунт в сети Х в конце мая 2024 года. "Тексты" отмечают, что Анатолий Шарий активно начал публиковать сообщения на английском летом прошлого года. По мнению расследователей, пророссийские блогеры изменили язык именно в это время, потому что тогда в США набирала обороты предвыборная кампания, и тема Украины была в ней одной из центральных.

Шарий и Панченко публиковали видео "бусификации", новости о задержании украинских коррупционеров, писали о "притеснениях свободы слова" и "диктатуре". Также они переводят на английский критические фразы украинцев о высокопоставленных чиновниках администрации Трампа и тегают этих чиновников под своими постами. Это может свидетельствовать о том, что Кремль решил переориентировать пропагандистов украинского происхождения на создание негативного имиджа Украины накануне американских выборов, считают журналисты.

Напомним, Служба безопасности Украины 3 апреля сообщала о разоблачении украинцев, которых Кремль планирует сделать "временной властью" в Киеве. Среди них — адвокат Анатолия Шария Валентин Рыбин и "политэксперт" с телеканалов Виктора Медведчука Александр Скубченко.

Алексей Арестович 21 марта в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву заявлял, что Украине нужна монархия.