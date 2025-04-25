"Розганяв Євромайдан": журналісти розкритикували Шевченка через голову Запорізької ОАФ, деталі

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко обіцяв переглянути призначення голови Запорізької обласної асоціації футболу Віктора Межейка, який отримував звинувачення у зв'язках із "антимайданом" в Запоріжжі, на посаду почесного члена виконкому організації. Проте під час XXVII Конгресу УАФ 25 квітня делегати не ухвалили такого рішення.

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Про це пише видання Tribuna.

Журналісти видання зазначають, що прокуратура підозрювала Віктора Межейка, колишнього члена "Партії Регіонів", у причетності до розгону Євромайдану в Запоріжжі 26 січня. У липні 2015 року суд визнав голову Запорізької облради винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, про що повідомляла Запорізька обласна прокуратура.

В коментарі Tribuna Віктор Межейко на питання щодо обіцянки Андрія Шевченка переглянути його призначення відповів, що це право керівництва, однак у справі про зв'язок з "антимайданом" його виправдали "за всіма українськими законами".

"Немає ніяких звинувачень. Я один із тих, хто не залишав Запоріжжя з початку війни та весь час там працював. Тому що це моє рідне місто", — сказав він.

За словами спортивних журналістів, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко говорив, що наступний конгрес організації розгляне питання усунення Межейка з посади, однак цього не відбулося.

"Ніхто з делегатів не запропонував цього. Вчора у нас був матч, усі могли висунути таку пропозицію. Також сьогодні у делегатів була можливість під час конгресу виступити й запропонувати. Ніхто цього не зробив", — пояснив журналістам ситуацію Андрій Шевченко.

Головний редактор Tribuna Олег Щербаков опублікував допис із засудженням рішення конгресу УАФ у своєму Telegram-каналі.

"Дуже не люблю, коли з нас роблять ідіотів. Не вийде. Конгрес УАФ помилився, УАФ помилилась", — написав він.

Редактор Tribuna розкритикував УАФ за відсутність рішення щодо усунення Віктора Межейка з посади Фото: скриншот

Заступник головного редактора видання Tribuna Володимир Гарець також розкритикував Шевченка за те, що той не доклав зусиль для звільнення Межейка з УАФ.

Опублікував скрин допису Володимира Гарця та висловив свою думку і журналіст Роман Бебех, ведучий YouTube-каналу "Бомбардир".

"Такі люди як Межейко не мають бути почесними членами нашого футболу, суспільства", — написав він.

Спортивні журналісти засуджують Андрія Шевченка через призначення Віктора Межейка на посаду почесного члена виконкому УАФ Фото: скриншот

Зазначимо, Андрія Шевченка обрали президентом УАФ 25 січня 2024 року. Колишній тренер національної збірної України обійняв посаду замість Андрія Павелка, який підозрюється в корупції.

Нагадаємо, гравець британського футбольного клубу "Челсі" Ніколя Тіє в опублікованому 25 квітня інтерв'ю розповів, що вирішив закінчити кар'єру задля служби в армії Франції та не боїться опинитися на війні в Україні.

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