"Разгонял Евромайдан": журналисты раскритиковали Шевченко из-за главы Запорожской ОАФ, детали

Председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обещал пересмотреть назначение председателя Запорожской областной ассоциации футбола Виктора Межейко, который получал обвинения в связях с "антимайданом" в Запорожье, на должность почетного члена исполкома организации. Однако во время XXVII Конгресса УАФ 25 апреля делегаты не приняли такого решения.

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Об этом пишет издание Tribuna.

Журналисты издания отмечают, что прокуратура подозревала Виктора Межейко, бывшего члена "Партии Регионов", в причастности к разгону Евромайдана в Запорожье 26 января. В июле 2015 года суд признал председателя Запорожского облсовета виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, о чем сообщала Запорожская областная прокуратура.

В комментарии Tribuna Виктор Межейко на вопрос об обещании Андрея Шевченко пересмотреть его назначение ответил, что это право руководства, однако в деле о связи с "антимайданом" его оправдали "по всем украинским законам".

"Нет никаких обвинений. Я один из тех, кто не покидал Запорожье с начала войны и все время там работал. Потому что это мой родной город", — сказал он.

По словам спортивных журналистов, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко говорил, что следующий конгресс организации рассмотрит вопрос отстранения Межейко с должности, однако этого не произошло.

"Никто из делегатов не предложил этого. Вчера у нас был матч, все могли выдвинуть такое предложение. Также сегодня у делегатов была возможность во время конгресса выступить и предложить. Никто этого не сделал", — объяснил журналистам ситуацию Андрей Шевченко.

Главный редактор Tribuna Олег Щербаков опубликовал сообщение с осуждением решения конгресса УАФ в своем Telegram-канале.

"Очень не люблю, когда из нас делают идиотов. Не получится. Конгресс УАФ ошибся, УАФ ошиблась", — написал он.

Редактор Tribuna раскритиковал УАФ за отсутствие решения по отстранению Виктора Межейко с должности Фото: скриншот

Заместитель главного редактора издания Tribuna Владимир Гарец также раскритиковал Шевченко за то, что тот не приложил усилий для увольнения Межейко из УАФ.

Опубликовал скрин сообщения Владимира Гарца и высказал свое мнение и журналист Роман Бебех, ведущий YouTube-канала "Бомбардир".

"Такие люди как Межейко не должны быть почетными членами нашего футбола, общества", — написал он.

Спортивные журналисты осуждают Андрея Шевченко из-за назначения Виктора Межейко на должность почетного члена исполкома УАФ Фото: скриншот

Отметим, Андрея Шевченко избрали президентом УАФ 25 января 2024 года. Бывший тренер национальной сборной Украины занял должность вместо Андрея Павелко, который подозревается в коррупции.

Напомним, игрок британского футбольного клуба "Челси" Николя Тие в опубликованном 25 апреля интервью рассказал, что решил закончить карьеру ради службы в армии Франции и не боится оказаться на войне в Украине.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конгрессе 3 апреля почтил память ликвидированного в Украине футболиста РФ Алексея Бугаева