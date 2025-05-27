Дружина отримала 1,2 млн грн за фіктивну участь у бойових діях: ДБР викрило екскомбрига ТРО
Працівники Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира однієї з бригад Сил територіальної оборони Збройних сил України, який фіктивно влаштував свою дружину на посаду стрільця. За "участь" у бойових діях вона отримала підвищені виплати на суму майже 1,2 млн грн.
Про це повідомляє 27 травня пресслужба Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, екскомандир ТРО у 2023 році влаштував дружину до своєї бригади на посаду стрільця, що вона отримувала підвищені виплати. Заради реалізації оборудки подружжя навіть офіційно розлучилося, хоча й зберігало родинні відносини.
Пізніше комбриг залучив до схеми трьох своїх підлеглих. Двоє з них були командирами підпорядкованих обвинуваченому підрозділів. Вони складали підробні документи про "участь" жінки у бойових діях на фронті. За 2023-2024 роки дружина командира бригади незаконно отримала майже 1,2 млн грн додаткової винагороди, розповіли в ДБР.
За словами слідчих, увесь цей час жінка служила поряд із чоловіком, займалася конярством на спеціальній фермі та на два тижні самовільно залишала частину для поїздки у Польщу.
Екскомбригу ТРО загрожує до 12 років ув'язнення
ДБР висунуло колишньому командиру бригади тероборони та його дружині обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Двох його підлеглих звинувачують у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України. Також комбриг і троє його спільників підозрюються за ч. 2 ст. 366 КК України в службовому підробленні, а жінка обвинувачується ще й у самовільному залишенні частини за ч. 5 ст. 407 КК України.
За зазначеними статтями обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Крім того, в екскомбрига ТРО та його дружини арештували квартиру, земельну ділянку, автівки та фургон для перевезення коней. Також у колишнього командира бригади вилучили колекцію зброї вартістю майже 750 тисяч грн.
ДБР викрило екскомбрига ТРО: про кого мова
В бюро не розкривають ім'я обвинуваченого, та журналісти "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела стверджують, що йдеться про Дмитра Герасименка, що був командиром 108-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Нагадаємо, Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 9 травня повідомляла про затримання заступника ректора прикордонної академії, якого підозрюють у будівництві власного будинку за державні кошти. За даними слідства, сума збитків сягнула 400 тисяч гривень.
У Державному бюро розслідувань 8 травня повідомляли, що у колишнього керівника Харківського обласного ТЦК знайшли машини на майже 5 млн грн, які його близькі придбали за час його служби.