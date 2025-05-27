Жена получила 1,2 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях: ГБР разоблачило экс-комбрига ТРО

Работники Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира одной из бригад Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, который фиктивно устроил свою жену на должность стрелка. За "участие" в боевых действиях она получила повышенные выплаты на сумму почти 1,2 млн грн.

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Об этом сообщает 27 мая пресс-служба Государственного бюро расследований.

Жена бывшего комбрига ТРО получила почти 1,2 млн грн за фиктивное участие в боевых действиях Фото: ГБР

По данным следствия, экс-командир ТРО в 2023 году устроил жену в свою бригаду на должность стрелка, что она получала повышенные выплаты. Ради реализации сделки супруги даже официально развелись, хотя и сохраняли родственные отношения.

Позже комбриг привлек к схеме трех своих подчиненных. Двое из них были командирами подчиненных обвиняемому подразделений. Они составляли поддельные документы об "участии" женщины в боевых действиях на фронте. За 2023-2024 годы жена командира бригады незаконно получила почти 1,2 млн грн дополнительного вознаграждения, рассказали в ГБР.

По словам следователей, все это время женщина служила рядом с мужем, занималась коневодством на специальной ферме и на две недели самовольно оставляла часть для поездки в Польшу.

Экс-комбригу ТРО грозит до 12 лет заключения

ГБР предъявило бывшему командиру бригады теробороны и его жене обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). Двух его подчиненных обвиняют в злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Также комбриг и трое его сообщников подозреваются по ч. 2 ст. 366 УК Украины в служебном подлоге, а женщина обвиняется еще и в самовольном оставлении части по ч. 5 ст. 407 УК Украины.

По указанным статьям обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Кроме того, у экс-комбрига ТРО и его жены арестовали квартиру, земельный участок, машины и фургон для перевозки лошадей. Также у бывшего командира бригады изъяли коллекцию оружия стоимостью почти 750 тысяч грн.

ГБР разоблачило экс-комбрига ТРО: о ком речь

В бюро не раскрывают имя обвиняемого, но журналисты "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники утверждают, что речь идет о Дмитрии Герасименко, который был командиром 108-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона 9 мая сообщала о задержании заместителя ректора пограничной академии, которого подозревают в строительстве собственного дома за государственные средства. По данным следствия, сумма ущерба достигла 400 тысяч гривен.

В Государственном бюро расследований 8 мая сообщали, что у бывшего руководителя Харьковского областного ТЦК нашли машины на почти 5 млн грн, которые его близкие приобрели за время его службы.