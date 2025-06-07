У Харкові жінки "відбили" в поліції оголошеного в розшук ТЦК чоловіка, — соцмережі (відео)

В соцмережах публікують кадри, як стверджується, затримки поліцією оголошеного в розшук військовозобов'язаного в спальному районі Харкова. Місцеві пабліки пишуть, що чоловіка нібито "відбили" у правоохоронців жінки, що вийшли з під'їзду.

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Відео опублікував Telegram-канал "Харків 1654".

На кадрах, знятих з вікна житлового будинку, можна побачити розмову чоловіка з людьми в службовій формі.

За словами авторів каналу, правоохоронці зупиняють чоловіків у дворах житлових будинків і перевіряють, чи був запит від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на їх розшук.

"Поліція виконує функції ТЦК. Без причини гальмують людей у спальних районах і перевіряють, чи є в розшуку", — написали адміни.

Автори пабліка стверджують, що громадян, які перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку, поліція Харкова затримує та везе до ТЦК та СП.

"У цьому випадку, вийшли жінки з під'їзду і відбили хлопця", — пишуть адміни.

В Національній поліції України на момент публікації новини не коментували поширене в соцмережах відео.

Зазначимо, розшук військовозобов'язаних, які не оновили дані, є функцією поліції. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в листопаді 2024 року пояснював, що співробітники ТЦК та СП можуть надіслати запит до Нацполіції на доставлення людини, а безпосередньо розшукують та затримують правопорушників поліціянти.

Розшук військовозобов'язаних в Україні: деталі

Начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК Віктор Полторакін 29 травня попереджав, що частину чоловіків, які не пройдуть повторний медичний огляд до 5 червня, автоматично подадуть у розшук.

У квітні Фокус із посиланням на фахівців юридичної компанії "INSEININ" розповідав, як потрібно діяти, якщо розшукує ТЦК. Відмітку про порушення правил військового обліку можна побачити в мобільному застосунку "Резерв+". Для того, що самостійно знятися з адміністративного розшуку, потрібно сплатити штраф.

У березні в юридичній компанії "Приходько та партнери" розповідали, що військовозобов'язаних, оголошених у розшук, можуть примусово доставити до ТЦК.